Manchester United : Carlos Baleba et Matthijs de Ligt se préparent à faire leur retour face à Tottenham

Manchester United se prépare à retrouver deux de ses joueurs clés, Carlos Baleba et Matthijs de Ligt, qui devraient être disponibles pour le prochain match de Premier League face à Tottenham Hotspur. Le milieu de terrain est de retour après un début de saison ralenti par une blessure à la cheville, tandis que le défenseur central revient après une longue indisponibilité.

Baleba enfin sur le terrain

Recruté cet été pour 70 millions de livres en provenance de Brighton, Carlos Baleba n’avait jusqu’ici disputé aucune minute avec Manchester United à cause d’une blessure à la cheville contractée avant son arrivée à Old Trafford. Son premier match, disputé à huis clos contre Lausanne Sport, a donné des signes encourageants au staff. Il était présent sur le banc lors du match nul 1-1 à Fulham, même s’il n’est pas encore entré en jeu officiellement en Premier League.

De Ligt, nouveau renfort défensif

Matthijs de Ligt a également fait son retour aux terrains lors de cette rencontre amicale. Le défenseur central n’avait plus joué depuis novembre de l’année précédente, victime d’un grave problème au dos et n’ayant pas été aligné après le changement d’entraîneur. Son retour est considéré comme un élément clé pour renforcer une défense qui a montré des signes de fragilité.

Préparation essentielle avant Tottenham

Au total, plusieurs joueurs de l’effectif ont participé à ce match amical, profitant de ce temps pour retrouver des sensations avant la reprise du championnat. Manchester United mise désormais sur la disponibilité de ces éléments pour améliorer ses performances en Premier League.