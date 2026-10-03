Manchester United : Carlos Baleba et Matthijs de Ligt se préparent à faire leur retour face à Tottenham

Baleba enfin sur le terrain
Recruté cet été pour 70 millions de livres en provenance de Brighton, Carlos Baleba n’avait jusqu’ici disputé aucune minute avec Manchester United à cause d’une blessure à la cheville contractée avant son arrivée à Old Trafford. Son premier match, disputé à huis clos contre Lausanne Sport, a donné des signes encourageants au staff. Il était présent sur le banc lors du match nul 1-1 à Fulham, même s’il n’est pas encore entré en jeu officiellement en Premier League.
De Ligt, nouveau renfort défensif
Matthijs de Ligt a également fait son retour aux terrains lors de cette rencontre amicale. Le défenseur central n’avait plus joué depuis novembre de l’année précédente, victime d’un grave problème au dos et n’ayant pas été aligné après le changement d’entraîneur. Son retour est considéré comme un élément clé pour renforcer une défense qui a montré des signes de fragilité.
Préparation essentielle avant Tottenham
Au total, plusieurs joueurs de l’effectif ont participé à ce match amical, profitant de ce temps pour retrouver des sensations avant la reprise du championnat. Manchester United mise désormais sur la disponibilité de ces éléments pour améliorer ses performances en Premier League.
Les retours de Baleba et De Ligt apportent un nouvel élan à Manchester United avant un rendez-vous important en championnat.