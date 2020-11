Le manager de Tottenham, José Mourinho, a fait une nouvelle sortie médiatique très remarquée en Angleterre.

Suite au résultat nul concédé par son équipe contre Chelsea (0-0), Mourinho a assuré que lui et ses joueurs sont venus à Stamford Bridge empocher la victoire et pas pour prendre un seul point. « Je partage cette mentalité avec mes joueurs. Nous étions prêts à les punir s’ils prenaient les risques qu’ils prennent normalement. Nous sommes venus ici pour gagner. Nous ne l’avons pas fait parce que la défense était bonne. Ils n’ont pas projeté beaucoup de joueurs en attaque. Nous aurions dû faire un peu mieux », a analysé le « Special One ».

Au classement, les Spurs occupent toujours la première place avec 21 points au compteur, tout comme le champion en titre Liverpool (2e). Malgré cela, José Mourinho croit que lui et ses troupes ne sont « pas dans la course » au titre. « Nous ne sommes pas un cheval. Nous ne sommes qu’un poney », a lâché le Portugais. Malgré cela, l’ancien manager de Manchester United ou encore Chelsea a assuré être « très content de l’équipe » et d’être avec son « incroyable personnel d’entraîneurs » au quotidien.

Mourinho pense que Chelsea est redoutable

« Nous sommes venus et avons obtenu ce point. (…) Bien sûr que Chelsea est l’un des plus grands prétendants, cela ne fait aucun doute. (…) Ils savent à quel point ils sont puissants et quelle équipe ils ont. Ils savent aussi que Tottenham n’est pas un candidat. » Interrogé à ce sujet, le manager des Blues, Frank Lampard, a déclaré que les deux clubs sont évidemment dans la course au sacre national. Notez que Chelsea est troisième en Premier League avec 19 points.

