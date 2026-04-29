Bayern Munich : Vlahović ciblé, un coup à zéro euro dans les tuyaux ?

Le Bayern Munich prépare déjà son prochain mercato. Sacré en Bundesliga, le club bavarois veut renforcer son attaque… et pourrait réaliser une très belle opération. Dans cette optique, un nom revient avec insistance : celui de Dušan Vlahović, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin.

Selon plusieurs sources, le profil du buteur serbe plaît fortement aux dirigeants du Bayern Munich. Puissant, efficace dans la surface et habitué aux joutes européennes, il correspond au profil recherché pour renforcer le secteur offensif.

Surtout, sa situation contractuelle attire : son bail arrive à échéance en juin prochain, ce qui pourrait permettre au Bayern de frapper un gros coup à moindre coût.

Cette saison, Vlahović a alterné entre périodes convaincantes et passages plus discrets. Avec 6 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, son rendement reste en dessous des attentes.

Un contexte qui pourrait faciliter un départ, alors que la Juventus n’a pas encore sécurisé son avenir.

Le Bayern n’est toutefois pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs européens surveillent également de près la situation de l’international serbe, conscient de l’opportunité que représente un joueur de ce calibre disponible librement.

Les Bavarois pourraient donc être contraints d’accélérer pour prendre l’avantage.

Un été décisif pour l’attaque bavaroise

Malgré sa domination en Allemagne, le Bayern veut continuer à renforcer son effectif pour rester compétitif sur la scène européenne. Le recrutement d’un buteur expérimenté est identifié comme une priorité.

Dans ce contexte, Vlahović apparaît comme une option crédible… et potentiellement très rentable sur le marché.