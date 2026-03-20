Mercato : pourquoi la Juventus rêve d’un duo Vlahovic – Kolo Muani ?

Et si la prochaine attaque de la Juventus prenait un tournant spectaculaire ? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club turinois envisage sérieusement de reformer un duo offensif composé de Dusan Vlahovic et Randal Kolo Muani.

Actuellement en situation instable du côté de Tottenham Hotspur, l’attaquant français pourrait faire son retour à Turin dès cet été. Une option qui séduit particulièrement le staff bianconero.

Toujours selon le quotidien italien, Luciano Spalletti voit en Kolo Muani le profil idéal pour accompagner Vlahovic. L’idée est claire : associer un attaquant capable de peser physiquement sur les défenses à un joueur plus mobile, impliqué dans le pressing et le jeu collectif.

Le technicien italien aurait même insisté en interne sur la nécessité de recruter un véritable point d’appui offensif, capable de « jouer en vertical » et de faire remonter le bloc.

Dans cette optique, Kolo Muani représenterait une nette amélioration par rapport aux profils étudiés ces derniers mois.

Une équation sportive… et économique

Ce projet pourrait également influencer l’avenir de Vlahovic. Toujours selon la presse italienne, la présence du Français faciliterait même une prolongation du Serbe, dans un contexte où la Juve cherche à réduire sa masse salariale.

Sur le plan des performances, les chiffres plaident en faveur de Kolo Muani : plus efficace devant le but, plus impliqué dans le pressing, mais aussi capable de s’intégrer dans un jeu collectif.

Un profil qui tranche avec celui de Vlahovic, davantage axé sur la puissance et la présence dans la surface.

Dans un marché estival qui s’annonce agité, la Juventus semble vouloir repartir sur de nouvelles bases offensives. Et l’association Vlahovic – Kolo Muani pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds des prochaines semaines.

Prêté en 2025-26 à Tottenham, l’attaquant sous contrat avec le PSG peine à s’illustrer en Premier League. Une arrivé à la Juventus pourrait permettre à Kolo Muani de gagner en temps de jeu.