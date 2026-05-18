Real Madrid : José Mourinho tout proche d’un retour fracassant

Le Real Madrid serait sur le point de réaliser l’un des retours les plus marquants de ces dernières années. Selon plusieurs informations venues d’Espagne et relayées par la presse spécialisée, José Mourinho serait désormais tout proche de retrouver le banc madrilène.

Après une saison 2025-2026 extrêmement compliquée, marquée par une absence totale de trophée et de fortes tensions internes, la direction merengue aurait décidé de miser sur une figure forte capable de relancer le club.

Florentino Pérez aurait tranché

Après le départ de Xabi Alonso et l’intérim assuré par Álvaro Arbeloa, les dirigeants madrilènes cherchaient un entraîneur expérimenté, capable de reprendre rapidement le contrôle du vestiaire.

Et selon les dernières indiscrétions, Florentino Pérez aurait finalement choisi José Mourinho pour mener cette nouvelle reconstruction.

D’après les informations relayées par Foot11 et Fabrizio Romano, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les différentes parties autour d’un contrat de deux saisons.

The Special One devrait ainsi effectuer son grand retour dans la capitale espagnole plus de dix ans après son premier passage sur le banc du Real Madrid.

José Mourinho sortirait d’une saison très réussie avec Benfica Lisbonne. Le technicien portugais aurait terminé le championnat portugais sans la moindre défaite, renforçant ainsi son crédit auprès des dirigeants madrilènes.

Son profil aurait rapidement convaincu Florentino Pérez, qui souhaite redonner une identité forte à son équipe après plusieurs mois particulièrement agités.

L’objectif serait clair : remettre le Real Madrid au sommet de la Liga face à un FC Barcelone redevenu dominateur, tout en retrouvant les sommets européens en Ligue des champions.

Un retour qui divise déjà

Le possible retour de José Mourinho provoque déjà de nombreuses réactions en Espagne. Certains supporters voient en lui l’homme idéal pour remettre de l’ordre dans un vestiaire fragilisé, tandis que d’autres s’interrogent sur la capacité du Portugais à reproduire les succès du passé.

Entre 2010 et 2013, Mourinho avait profondément marqué son premier passage au Real Madrid. Sous ses ordres, les Merengue avaient remporté une Liga historique avec 100 points et affiché une intensité rarement vue à l’époque.

Mais son aventure madrilène avait aussi été marquée par plusieurs conflits internes et une fin de cycle particulièrement tendue.

Toujours selon les informations évoquées en Espagne, José Mourinho pourrait se rendre à Madrid dans les prochains jours afin de finaliser les derniers détails de son retour.

Le technicien portugais serait attendu dans la capitale espagnole juste après le dernier match de la saison du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao au Santiago Bernabéu.

Si l’opération se confirme, le Real Madrid miserait donc sur une figure emblématique de son histoire récente pour tenter de relancer un projet en pleine crise sportive.