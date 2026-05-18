Équipe de France : Corentin Tolisso répond à Didier Deschamps après sa non-sélection

La semaine de Corentin Tolisso s’est terminée avec deux énormes déceptions. Battu lourdement avec l’Olympique Lyonnais face au RC Lens (0-4) lors de la dernière journée de Ligue 1, le milieu français doit également digérer son absence de la liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2026.

Malgré une saison très solide sous les couleurs lyonnaises, le capitaine de l’OL n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial. Une décision difficile à accepter pour l’ancien joueur du Bayern Munich, qui s’est exprimé sans détour après la rencontre.

Tolisso assume sa frustration

Auteur de 15 buts et 6 passes décisives en 39 matches cette saison, Corentin Tolisso pensait avoir fait le nécessaire pour retrouver une place en équipe de France.

En zone mixte, le milieu lyonnais a reconnu sa déception tout en affirmant ne rien regretter de sa saison.

« Aujourd’hui, sur un plan personnel, j’ai fait la meilleure saison de ma carrière, surtout sur un point de vue statistique. Didier Deschamps a dit ce qu’il avait à dire, il a parlé de cinq milieux indiscutables. Moi, j’ai tout donné. J’ai zéro regret. Je n’ai rien à me reprocher », a-t-il déclaré.

Quelques jours plus tôt, Tolisso avait déjà pris la parole sur Instagram après l’annonce de la liste des Bleus.

« Déçu, c’est sûr, parce que je m’étais donné les moyens d’atteindre cet objectif qui était d’aller à la Coupe du monde, mais c’est la vie, c’est comme ça. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher », avait-il écrit.

Didier Deschamps justifie son choix

Face aux nombreuses réactions autour de cette absence, Didier Deschamps a lui aussi tenu à expliquer sa décision.

Le sélectionneur des Bleus a notamment évoqué la forte concurrence au milieu de terrain.

« Pour Coco, c’est différent, il a un vécu, il a déjà connu. Il faut envisager cela par rapport aux cinq joueurs au milieu. Je suis dans ma logique », a confié le patron des Bleus.

Deschamps a néanmoins rappelé que rien n’était totalement figé avant le début officiel du tournoi.

« Tous ces joueurs doivent se tenir prêts, il y a une pré-liste, la vraie liste sera officielle le 1er juin à 18h », a-t-il ajouté.

Un petit espoir subsiste encore

Conscient qu’une blessure ou un forfait peut encore redistribuer les cartes avant le départ pour Boston, Corentin Tolisso garde malgré tout un mince espoir.

« On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Il y a toujours ce petit espoir, mais je ne vous mens pas, j’ai préparé mes vacances », a-t-il lancé avec le sourire.

Malgré cette immense frustration personnelle, le capitaine lyonnais a tenu à souhaiter le meilleur aux Bleus pour la Coupe du Monde 2026.

De son côté, l’OL devra rapidement basculer sur la saison prochaine avec des tours préliminaires de Ligue des Champions à disputer dès le mois d’août.