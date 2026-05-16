Coupe du Monde 2026 : la FIFA écarte un arbitre après une enquête pour agression sexuelle

À quelques semaines du début de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a pris une décision forte concernant un arbitre sélectionné pour le tournoi. L’instance mondiale du football a annoncé le retrait du Néerlandais Rob Dieperink de la liste des officiels retenus pour la compétition.

L’arbitre, qui devait intervenir en tant qu’assistant VAR durant le Mondial, avait été visé ces dernières semaines par une enquête ouverte à Londres pour des accusations d’agression sexuelle sur mineur.

La FIFA tranche malgré l’abandon des poursuites

Selon plusieurs médias britanniques relayés par The Athletic, Rob Dieperink avait été interpellé au mois d’avril dans le cadre d’investigations menées par la police métropolitaine londonienne.

Si l’enquête a finalement été classée sans poursuite par les autorités britanniques, la FIFA a tout de même décidé d’écarter l’officiel néerlandais de la Coupe du Monde 2026.

Dans un communiqué, l’instance internationale a confirmé qu’un remplaçant serait désigné dans la liste des arbitres retenus pour la compétition.

De son côté, la fédération néerlandaise de football (KNVB) a affiché son soutien à Rob Dieperink, rappelant que ce dernier avait pleinement coopéré avec les enquêteurs ainsi qu’avec la FIFA durant toute la procédure.

L’arbitre néerlandais conteste fermement les accusations portées contre lui. Il a également regretté une situation qu’il juge « dommage », estimant que cette affaire, malgré sa clôture rapide, l’empêchera finalement de participer au plus grand rendez-vous du football mondial.

Cette décision de la FIFA intervient dans un contexte où l’instance cherche à protéger l’image de la compétition, alors que la Coupe du Monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.