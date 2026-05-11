AS Monaco : Paul Pogba se fait défoncer après la défaite contre Lille

La soirée a viré au fiasco pour l’AS Monaco. Battus à domicile par Lille (0-1) dans un match capital pour la course à l’Europe, les Monégasques ont vu leurs chances de qualification continentale sérieusement se compliquer avant la dernière journée.

Mais après le coup de sifflet final, ce n’est pas seulement la contre-performance sportive qui a fait parler. Paul Pogba s’est retrouvé au centre d’une vive polémique après des images diffusées dans les couloirs du Stade Louis-II.

Les supporters monégasques furieux contre Pogba

Quelques minutes après la rencontre, des vidéos montrant le milieu français détendu et souriant ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Une attitude qui a provoqué l’incompréhension et surtout la colère d’une partie des supporters monégasques.

Dans un contexte déjà extrêmement tendu après cette nouvelle désillusion, beaucoup ont estimé que le comportement de l’ancien joueur de la Juventus ne correspondait pas à la gravité de la situation sportive du club.

Sur X, plusieurs fans ont vivement remis en question l’investissement du champion du monde 2018 depuis son arrivée en Principauté.

Cette défaite face au LOSC symbolise parfaitement la saison irrégulière vécue par l’ASM. Longtemps dans la course aux places européennes, Monaco s’est complètement relancé dans le doute au pire moment.

Désormais septièmes de Ligue 1 avant l’ultime journée, les hommes du Rocher ne maîtrisent plus leur destin et devront espérer plusieurs faux pas de leurs concurrents.

Dans ce climat de tension, l’attitude de Pogba n’a évidemment rien arrangé. Arrivé avec beaucoup d’attentes et une énorme exposition médiatique, le milieu français reste scruté au moindre geste.

Depuis plusieurs semaines, Paul Pogba cristallise déjà de nombreuses critiques autour de son niveau physique et de son impact réel sur l’équipe monégasque.

Et après cette nouvelle polémique, la pression populaire risque encore de monter autour de l’ancien Mancunien, alors que Monaco joue désormais une partie de sa saison lors de la dernière journée.