Real Madrid : Florentino Pérez sort du silence et fracasse la presse espagnole

Le climat est devenu explosif au Real Madrid. Entre les tensions dans le vestiaire, les polémiques autour de Kylian Mbappé et une saison sans trophée, la pression était immense autour de Florentino Pérez.

Très attendu ce mardi soir après l’annonce surprise d’une conférence de presse extraordinaire, Florentino Pérez a finalement décidé de contre-attaquer frontalement.

Pendant plus de quarante minutes, le patron de la Casa Blanca a balayé les rumeurs de démission, dénoncé une campagne médiatique contre le Real Madrid et attaqué plusieurs journalistes espagnols.

Florentino Pérez refuse de quitter le Real Madrid

Depuis plusieurs jours, l’Espagne s’interrogeait sur l’avenir du président madrilène.

Les nombreuses crises internes du club, les altercations entre joueurs à Valdebebas et l’absence totale de trophée cette saison avaient fragilisé la position de Florentino Pérez.

Certains médias évoquaient même une possible démission ou un changement profond dans l’organigramme du club.

Mais le dirigeant espagnol a totalement fermé la porte à cette hypothèse.

Dès le début de son intervention, Florentino Pérez a tenu à clarifier sa position avec fermeté :

« Je regrette de vous informer que je ne démissionnerai pas. »

Le président du Real Madrid a également confirmé le lancement du processus électoral du conseil d’administration, tout en annonçant qu’il se représenterait personnellement.

Selon lui, certains groupes profiteraient de la crise actuelle pour tenter de prendre le contrôle du club.

Une déclaration forte qui montre que Florentino Pérez n’a aucune intention de lâcher le pouvoir malgré la tempête qui secoue actuellement la Casa Blanca.

Une charge violente contre plusieurs médias espagnols

Mais le moment le plus marquant de cette conférence reste sans doute son attaque frontale contre une partie de la presse espagnole.

Très agacé par les nombreuses révélations publiées ces derniers jours, Florentino Pérez a accusé certains médias d’alimenter volontairement une campagne hostile contre lui et contre le Real Madrid.

Le président madrilène s’est notamment moqué des informations relayées par le quotidien ABC, qui affirmait qu’il était épuisé avant la réunion du conseil d’administration.

« Merci beaucoup. Je ne connais pas ce monsieur », a-t-il ironisé en consultant son téléphone devant les journalistes.

Mais la sortie la plus forte concerne les rumeurs sur son état de santé.

Très remonté, Florentino Pérez a dénoncé des informations qu’il juge totalement absurdes :

« Certains disent que je suis malade, que j’ai un cancer en phase terminale. »

Le dirigeant espagnol a ensuite insisté sur le fait qu’il dirigeait toujours le Real Madrid ainsi que son entreprise, rappelant au passage la puissance économique de son groupe.

Dans un ton parfois très offensif, Florentino Pérez a également rappelé le statut du Real Madrid dans le football mondial.

« C’est le club le plus titré de l’histoire. Le club le plus valorisé selon Forbes », a-t-il martelé.

Une manière de répondre aux critiques de plus en plus nombreuses autour de la gestion sportive du club.

Le Real Madrid plongé dans une crise historique

Cette conférence de presse intervient dans un contexte extrêmement explosif à Madrid.

Le Real traverse une saison cauchemardesque marquée par l’élimination en Ligue des champions, les tensions internes répétées et un vestiaire totalement fracturé.

Les bagarres entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde ont particulièrement choqué en Espagne ces derniers jours.

À cela s’ajoutent les critiques autour de Kylian Mbappé, les divisions entre plusieurs cadres du vestiaire et les nombreuses fuites relayées dans les médias madrilènes.

Malgré tout, Florentino Pérez a refusé d’aborder les sujets sportifs en profondeur.

Le président merengue a soigneusement évité de parler des joueurs ou de l’entraîneur, préférant recentrer son discours sur la défense institutionnelle du Real Madrid.

« Je suis ici pour rendre le patrimoine du Real Madrid à ses membres », a-t-il conclu avant de quitter la salle sans répondre à d’autres questions.

Cette prise de parole n’éteindra probablement pas les tensions autour du club madrilène.

Mais elle confirme une chose : Florentino Pérez n’a pas l’intention de céder face aux critiques.

Et au Real Madrid, la guerre médiatique ne fait sans doute que commencer.