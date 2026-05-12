Manchester City : Pep Guardiola réagit à la polémique VAR qui relance Arsenal

La course au titre en Premier League continue de faire rage. Alors qu’Arsenal a décroché une victoire capitale face à West Ham dans un match marqué par une énorme polémique arbitrale, Pep Guardiola a choisi de garder son calme malgré la frustration grandissante du côté de Manchester City.

Les Gunners ont profité d’une décision controversée de l’assistance vidéo pour conserver leur avance en tête du championnat, tandis que les Citizens restent sous pression à quelques journées de la fin.

La rencontre entre West Ham et Arsenal a basculé dans les dernières minutes après l’annulation d’un but des Hammers. Après consultation du VAR, l’arbitre Chris Kavanagh a finalement refusé la réalisation de Callum Wilson pour une faute jugée préalable sur David Raya.

Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions en Angleterre tant les conséquences sont énormes dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien.

Grâce à ce succès, Arsenal conserve provisoirement cinq points d’avance sur Manchester City, qui compte toutefois un match en retard.

Pep Guardiola refuse de polémiquer

Interrogé après cette nouvelle polémique liée au VAR, Pep Guardiola a préféré éviter toute attaque contre l’arbitrage anglais.

Le technicien espagnol a surtout insisté sur la nécessité pour son équipe de rester concentrée sur ses propres résultats.

« Il faut oublier ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous devons uniquement penser à Crystal Palace et à ce que nous devons faire pour gagner nos matches », a expliqué le manager de Manchester City.

Guardiola a également reconnu que son équipe avait laissé filer trop de points cette saison, tout en rappelant que la bataille pour le titre reste totalement ouverte.

Crystal Palace au cœur de la bataille

Manchester City devra désormais négocier un déplacement délicat face à Crystal Palace. Un rendez-vous particulièrement important puisque les Eagles préparent également leur finale de Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano.

L’entraîneur londonien Oliver Glasner a déjà laissé entendre qu’il pourrait effectuer plusieurs rotations afin de préserver certains cadres avant cette finale européenne.

Malgré cela, Pep Guardiola se méfie énormément de cette équipe de Palace.

« Crystal Palace jouera à fond contre nous. Ce sont des professionnels », a averti le technicien catalan.

À l’approche du sprint final, chaque détail pourrait désormais faire basculer cette lutte acharnée entre Arsenal et Manchester City pour le titre de champion d’Angleterre.