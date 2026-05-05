Premier League : Chelsea s’enfonce dans une série de défaites

Rien ne va plus du côté de Chelsea FC. Battus à domicile par Nottingham Forest (1-3), les Blues viennent d’enchaîner une sixième défaite consécutive en Premier League. Une série noire qui n’avait plus été observée depuis… 1993.

À Stamford Bridge, ce revers a confirmé une saison qui échappe totalement au club londonien, désormais distancé dans la course aux places européennes.

Tout s’est joué très vite. Dès les premières minutes, Nottingham Forest a frappé fort avec un but de Taiwo Awoniyi après moins de deux minutes de jeu. Un coup de froid immédiat pour les supporters londoniens.

Quelques instants plus tard, les visiteurs doublent la mise, plongeant Chelsea dans le doute. Incapables de réagir, les hommes de l’entraîneur intérimaire Calum McFarlane ont ensuite manqué une énorme opportunité de revenir dans la partie, avec un penalty raté par Cole Palmer juste avant la pause.

Forest enfonce le clou, Chelsea sombre

Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas. Awoniyi s’offre un doublé et scelle quasiment le sort de la rencontre. Chelsea, apathique, semble incapable d’inverser la tendance.

La seule éclaircie de la soirée viendra en toute fin de match avec un geste spectaculaire de João Pedro, auteur d’un retourné acrobatique. Un but aussi esthétique qu’anecdotique dans une soirée noire.

Avec cette nouvelle défaite, Chelsea reste englué à la neuvième place, loin des ambitions affichées en début de saison. Le top 5 s’éloigne, et avec lui les espoirs de Ligue des champions.

Dans le même temps, Nottingham Forest réalise une excellente opération dans la course au maintien, prenant une avance précieuse sur la zone rouge.

Pour Chelsea, l’espoir pourrait désormais passer par la finale de la Coupe d’Angleterre face à Manchester City. Une opportunité de sauver une saison qui, pour l’instant, tourne au fiasco.

Mais au vu de la dynamique actuelle, l’urgence est ailleurs : stopper l’hémorragie avant qu’elle ne devienne incontrôlable.