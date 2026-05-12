Angers : Amine Sbaï s’impose déjà comme l’une des sensations de Ligue 1

Quelques mois seulement après son arrivée au SCO Angers, Amine Sbaï fait déjà énormément parler de lui. Recruté à l’automne 2025 dans une relative discrétion, l’ailier marocain s’est rapidement transformé en véritable facteur X de l’équipe angevine grâce à son explosivité, sa qualité de dribble et sa capacité à créer des différences dans les petits espaces.

À 24 ans, l’ancien joueur d’Al-Fateh attire désormais les regards de plusieurs clubs français et allemands à l’approche du mercato estival.

Malgré un manque de rythme à son arrivée, Amine Sbaï n’a eu besoin que de quelques semaines pour s’imposer dans le onze d’Alexandre Dujeux. Ses premières performances face à Monaco, Lorient ou encore Marseille ont immédiatement marqué les observateurs.

Son entrée remarquée au Vélodrome reste d’ailleurs l’un des tournants de sa saison. Grâce à une accélération dévastatrice suivie d’une série de dribbles, il avait offert une passe décisive précieuse à Ousmane Camara dans un match spectaculaire face à l’OM.

Depuis, son profil de percussion fait énormément de bien à une équipe angevine parfois en difficulté offensivement.

Amine Sbaï, le joueur qui change le visage du SCO

Capable d’évoluer sur l’aile gauche, à droite ou même dans un rôle plus axial, Amine Sbaï apporte une variété offensive rare au SCO Angers. Sa capacité à éliminer en un contre un et son aisance technique en font aujourd’hui l’un des joueurs les plus imprévisibles du championnat.

En interne, le staff angevin apprécie aussi son état d’esprit et son implication quotidienne. Alexandre Dujeux considère notamment que son arrivée a permis d’apporter ce supplément de créativité qui manquait jusque-là à son équipe.

Même s’il ne possède pas encore des statistiques spectaculaires, son influence dans le jeu dépasse largement les simples chiffres.

Né à Sidi Kacem au Maroc puis formé en France, Amine Sbaï a connu un parcours loin des trajectoires classiques. Après un passage au Nîmes Olympique, il a dû gravir les échelons progressivement en passant notamment par Alès puis Sète.

Il découvre finalement le monde professionnel avec Grenoble avant de rejoindre l’Arabie saoudite à l’été 2024. Son aventure à Al-Fateh prendra cependant fin rapidement après une résiliation de contrat en septembre 2025.

Une situation dont Angers a su profiter intelligemment. Laurent Boissier, le directeur sportif du SCO, suivait déjà le joueur depuis plusieurs mois avant de réussir à l’attirer en Ligue 1.

La Bundesliga et plusieurs clubs français déjà attentifs

Les performances du Marocain n’ont évidemment pas laissé les recruteurs indifférents. Selon plusieurs indiscrétions, des formations de Ligue 1 surveillent déjà de près son évolution.

La Bundesliga serait également attentive à son profil, particulièrement apprécié en Allemagne pour sa vitesse, sa qualité d’élimination et sa polyvalence offensive.

Sous contrat avec Angers jusqu’en juin 2027, Amine Sbaï pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato si sa progression continue au même rythme.