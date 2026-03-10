Saint-Étienne : Pascal Feindouno met en garde contre les dangers du mercato

Ancienne idole du stade Geoffroy-Guichard, Pascal Feindouno reste profondément attaché à l’AS Saint-Étienne. L’ex-international guinéen suit toujours de près l’actualité des Verts et se montre attentif au projet sportif mis en place par le club.

Passé par Saint-Étienne entre 2004 et 2008, Feindouno garde un souvenir fort de son passage dans le Forez. « Saint-Étienne est, avec Bordeaux, le club où j’ai joué le plus longtemps et où j’ai vécu mes plus belles années », confie-t-il. Aujourd’hui encore, il regarde régulièrement les matchs des Verts et se réjouit de voir l’équipe jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Mais l’ancien meneur de jeu ne cache pas certaines inquiétudes concernant l’avenir du projet stéphanois. Pour lui, la stabilité de l’effectif sera déterminante si le club souhaite s’inscrire durablement dans la réussite.

« Pour bâtir un projet sportif sur la durée, il ne faut pas que l’effectif change trop tous les ans », explique Feindouno. Dans le football moderne, les jeunes talents attirent rapidement l’attention des clubs plus riches, ce qui peut fragiliser l’équilibre d’une équipe.

Depuis le rachat du club par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures en 2024, l’ASSE a choisi de miser sur la jeunesse et la formation. Plusieurs jeunes joueurs prometteurs ont ainsi été lancés dans le grand bain.

Cette stratégie commence à porter ses fruits. Mais elle comporte également un risque : voir ces talents quitter le club trop tôt. Plusieurs noms circulent déjà dans les coulisses du mercato.

L’attaquant belge Lucas Stassin attire notamment l’attention de nombreux recruteurs européens. Kevin Pedro serait suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, tandis que le jeune Djylian N’Guessan aurait suscité l’intérêt de Chelsea, prêt à investir près de 8 millions d’euros.

Pour Pascal Feindouno, ces sollicitations témoignent avant tout de la qualité du travail réalisé au sein du club. Mais il insiste sur un point essentiel : si l’ASSE parvient à retrouver la Ligue 1, il faudra résister à la tentation de vendre trop rapidement.

« Si l’équipe monte, à mon avis, il ne faudrait pas vendre trop de joueurs », insiste-t-il.

Dans un football dominé par les logiques économiques, Saint-Étienne devra donc trouver le bon équilibre entre valorisation de ses talents et stabilité sportive.

Car pour retrouver sa place en Ligue 1, l’ASSE devra absolument faire de bon choix dans les prochains mercato.