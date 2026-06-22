Kylian Mbappé : « Messi est le meilleur des meilleurs »

La bataille pour le trône des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde est plus passionnante que jamais. Quelques jours après avoir dépassé Lionel Messi au classement historique du Mondial grâce à son doublé contre le Sénégal, Kylian Mbappé a vu la légende argentine lui répondre de la plus belle des manières.

Face à l’Algérie, Messi a signé le premier triplé de sa carrière en Coupe du monde et porté son total à 16 buts dans la compétition, égalant ainsi le record absolu détenu jusque-là par Miroslav Klose. Une performance qui n’a pas laissé indifférent le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé est revenu sur le record de buts en Coupe du monde égalé par Lionel Messi. 22 juin 2026

« Messi est le meilleur des meilleurs »

Interrogé avant le deuxième match des Bleus dans ce Mondial, Mbappé a rendu hommage à son ancien coéquipier du PSG. Le Français a reconnu l’immense exploit réalisé par l’Argentin tout en se montrant enthousiaste à l’idée de participer à cette course historique.

« Ce serait formidable de se battre avec Messi pour le Soulier d’Or. C’est le meilleur des meilleurs », a déclaré le capitaine français devant la presse.

Tout en saluant son rival, Mbappé a toutefois rappelé que son objectif principal restait la conquête du titre mondial avec les Bleus.

Cette déclaration illustre le respect mutuel qui existe entre les deux stars, qui ont partagé deux saisons sous le maillot du PSG avant le départ de Mbappé vers le Real Madrid.

Une course historique qui passionne le Mondial

Après la première journée, Lionel Messi domine désormais le classement historique avec 16 buts, à égalité avec Miroslav Klose. Kylian Mbappé suit avec 14 réalisations, à hauteur de Gerd Müller, et n’est donc plus qu’à deux longueurs du sommet.

Le Français avait brièvement pris l’avantage médiatique en atteignant 14 buts contre le Sénégal, dépassant alors Messi avant que l’Argentin ne frappe trois fois quelques heures plus tard face à l’Algérie.

À seulement 27 ans et déjà auteur de 14 buts en Coupe du monde, Mbappé dispose néanmoins d’un avantage considérable : le temps. Là où Messi dispute probablement son dernier Mondial à 39 ans, le Français pourrait encore participer à plusieurs éditions et devenir à terme le nouveau roi des buteurs de l’histoire.

Mais pour l’heure, les deux hommes poursuivent le même objectif : mener leur pays vers un nouveau sacre mondial. Et si cette rivalité statistique continue au rythme actuel, la Coupe du monde 2026 pourrait bien devenir le théâtre d’un duel historique entre deux des plus grands joueurs de tous les temps.