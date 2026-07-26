Michael Olise : deux maillots, deux visages ? (Vidéo)

Michael Olise est la cible d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Les internautes s’amusent à comparer son niveau affiché avec le Bayern Munich à celui aperçu avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Mais les statistiques racontent une histoire plus nuancée.

Sur X, une séquence humoristique compare un Michael Olise étincelant sous les couleurs du Bayern Munich à une version jugée plus discrète avec les Bleus. Une publication qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où les supporters débattent de son véritable impact en sélection.

Olise with Bayern and then with the France team. See the difference 😂 pic.twitter.com/d6z44fQvV6 — 10 (@Kylian) July 26, 2026

Michael Olise : des statistiques impressionnantes avec le Bayern Munich

Il faut dire que Michael Olise a placé la barre très haut cette saison avec le Bayern Munich. Avant même le Mondial, l’ailier français comptabilisait 18 buts et 25 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée et a terminé l’exercice en étant élu meilleur joueur de Bundesliga, tout en remportant le championnat et la Coupe d’Allemagne. La Fédération française rappelle également qu’il a terminé co-meilleur passeur de la Ligue des champions avec huit offrandes et meilleur passeur de Bundesliga avec 21 passes décisives.

En Coupe du monde 2026, un rôle différent avec les Bleus

La comparaison devient toutefois moins sévère lorsque l’on regarde les chiffres. Durant la Coupe du monde 2026, Michael Olise a disputé cinq rencontres. Il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais son influence dans la création du jeu est restée importante. Plusieurs observateurs ont salué son activité entre les lignes et sa capacité à créer des occasions pour ses partenaires, même si ses statistiques offensives sont restées moins spectaculaires qu’en club.

Cette différence s’explique aussi par son rôle. Au Bayern Munich, Olise est l’un des principaux leaders offensifs. En équipe de France, il partage les responsabilités avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les autres attaquants, ce qui réduit naturellement son exposition statistique. Malgré les moqueries suscitées par cette vidéo, son Mondial reste globalement salué pour son apport dans le jeu collectif.