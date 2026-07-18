Kylian Mbappé : « Didier Deschamps, nous aurions dû t’offrir une meilleure fin »

Kylian Mbappé a choisi les mots du cœur pour saluer Didier Deschamps, qui dirige ce samedi son dernier match à la tête de l’équipe de France. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus a rendu un hommage bouleversant à celui qui lui a permis de découvrir la sélection et de devenir champion du monde.

Aujourd’hui est ta dernière danse… 👑🇫🇷 13 juillet 2026

Kylian Mbappé rend homamge a Didier Deschamps

Dans son long message, Kylian Mbappé reconnaît que la fin de l’aventure de Didier Deschamps n’a pas été celle qu’il aurait souhaitée.

« Aujourd’hui est ta dernière danse. Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. »

L’attaquant du Real Madrid estime que le sélectionneur n’a pas toujours reçu la reconnaissance qu’il méritait.

« Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront. »

Mbappé a également tenu à remercier celui qui lui a ouvert les portes des Bleus en 2017.

« Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années. »

Une relation construite sur huit années de succès

Sous les ordres de Didier Deschamps, Kylian Mbappé est devenu champion du monde en 2018, finaliste du Mondial 2022, demi-finaliste de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde 2026. Ensemble, ils ont marqué l’histoire récente du football français.

Le capitaine des Bleus conclut son hommage en souhaitant le meilleur à son sélectionneur pour la suite de sa carrière.

« Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d’excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble.

Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous. »

Des mots forts qui témoignent du profond respect de Kylian Mbappé envers Didier Deschamps, quelques heures avant que le sélectionneur ne tourne définitivement la page de quinze années passées sur le banc de l’équipe de France.