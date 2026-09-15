Tottenham privé de Sandro Tonali face à Liverpool en Carabao Cup

Tottenham affronta Liverpool mardi soir à Anfield dans le cadre de la Carabao Cup, mais devra le faire sans son milieu Sandro Tonali. La recrue estivale à 100 millions de livres souffre d’une petite blessure, comme l’a confirmé l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Absences importantes et gestion prudente

Outre Tonali, Pedro Porro est également indisponible en raison d’un problème musculaire mineur persistant. En revanche, Destiny Udogie récupère et est apte à voyager avec l’équipe. Celui-ci avait manqué la rencontre nulle à zéro face à Everton pour gérer sa charge de travail après des blessures musculaires antérieures.

Une restructuration médicale pour éviter les blessures

Depuis les nombreux pépins physiques ayant fragilisé l’effectif la saison dernière, Tottenham a revu sa cellule médicale. Cette refonte est supervisée par Dan Lewindon, avec l’aide de spécialistes comme Ali James, Tom Tombleson et Agostino Tibaudi, dans le but d’améliorer la prévention et la gestion des joueurs. Cela se traduit par une gestion plus stricte des temps de jeu, avec des remplacements de joueurs clés dans les dernières rencontres afin de limiter les risques.

Une équipe fragilisée à Anfield

Sans Tonali ni Porro, Tottenham voit son équilibre perturbé alors qu’ils cherchent encore leur rythme cette saison. Le retour d’Udogie est un soulagement pour De Zerbi, mais il faudra discipline et résistance physique pour tenir face à Liverpool. Dejan Kulusevski reste quant à lui éloigné des terrains en raison d’une blessure sérieuse au genou datant de la fin de la saison 2024-2025, sans perspective immédiate de retour.