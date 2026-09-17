Tottenham reçoit un renfort majeur avec le retour de Pedro Porro avant Aston Villa

Tottenham Hotspur accueille une bonne nouvelle avant son choc face à Aston Villa ce samedi : le retour de Pedro Porro. L’international espagnol, absent des deux derniers matchs en raison d’un problème musculaire, est à nouveau disponible pour le manager Roberto De Zerbi.

Un atout offensif qui manquait à Tottenham

La formation londonienne n’a pas encore inscrit de but en championnat cette saison, ce qui rend le retour de Porro d’autant plus important. Roberto De Zerbi, qui croit fermement en ses joueurs, espère que ce renfort aidera l’équipe à trouver son rythme et à débloquer la situation offensive. Porro, connu pour son rôle de latéral offensif capable d’agir comme un ailier supplémentaire, s’inscrit parfaitement dans la philosophie de jeu prônée par De Zerbi, axée sur la présence et le mouvement des joueurs dans les zones avancées du terrain.

Des options offensives plus larges

Mohammed Kudus fait également son retour dans le onze de départ après une longue blessure au quadriceps et occupe désormais une place centrale dans l’animation offensive, pouvant évoluer en numéro 10. Aux côtés de Savio, Dominic Solanke et Omar Marmoush, Tottenham peut aligner une ligne offensive dense, comme l’a indiqué De Zerbi qui évoque la possibilité de jouer avec jusqu’à huit attaquants sur le terrain. James Maddison, encore en reprise après une double blessure au genou et à l’épaule, reste un atout différenciant lorsqu’il sera rétabli pleinement.

Cette configuration offensive, bien qu’exigeante physiquement dans le contexte de Premier League, offre à Tottenham une palette plus étendue pour trouver enfin son premier but en championnat cette saison.