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Everton officialise la signature d’Ainsley Maitland-Niles en provenance de LyonAngleterre

Everton officialise la signature d’Ainsley Maitland-Niles en provenance de Lyon

mardi 1 septembre 2026 - 17:53

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Everton a officialisé l’arrivée d’Ainsley Maitland-Niles, en provenance de l’Olympique Lyonnais. Le club anglais a trouvé un accord avec Lyon pour un transfert estimé à 4,2 millions de livres sterling.

Âgé de 29 ans, Maitland-Niles est dans la dernière année de son contrat avec le club français, ce qui a permis à Everton de conclure ce transfert pour un montant relativement modeste. L’ancien international anglais offre une grande polyvalence, ayant évolué à la fois en défense latérale et au milieu de terrain durant sa carrière.

Cette flexibilité est un atout de poids pour l’entraîneur David Moyes, qui cherche à renforcer la profondeur et l’adaptabilité de son équipe. Everton avait déjà tenté auparavant de recruter Maitland-Niles, mais c’est désormais chose faite.

Formé au sein de l’académie d’Arsenal, Maitland-Niles avait été salué pour sa solidité notamment par Arsène Wenger. Son expérience et sa capacité à évoluer à divers postes apporteront une option supplémentaire appréciable à Everton pour la saison à venir.

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