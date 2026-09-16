Nick Woltemade : Le Bayern Munich toujours intéressé malgré une saison difficile à Newcastle

À 24 ans, Nick Woltemade traverse une période complexe dans sa carrière. Malgré un début mitigé à Newcastle et un prêt peu convaincant à la Juventus, le jeune attaquant suscite encore l’intérêt d’un géant européen : le Bayern Munich.

Un talent suivi de près par le Bayern Munich

Selon les informations de TALKSPORT et analysées par Andy Brassell, le Bayern Munich n’a pas abandonné l’idée de recruter Woltemade. Le club allemand aurait envisagé de le faire avant son transfert à Newcastle et continue d’observer son évolution. Cette stratégie s’inscrit dans la tradition du Bayern de faire preuve de patience dans son recrutement, misant sur le potentiel à long terme.

Des débuts en Premier League en demi-teinte

Woltemade a inscrit huit buts en Premier League lors de sa première saison sous le maillot des Magpies, un bilan loin d’être catastrophique pour un joueur s’adaptant à un nouveau championnat exigeant. Toutefois, sa baisse de performance en seconde partie de saison, avec seulement deux buts inscrits, a freiné son élan. Son prêt à la Juventus ne lui a pas encore permis de relancer sa carrière, avec peu de temps de jeu et aucune réalisation à ce jour.

Une possible relance pour Newcastle et un enjeu pour l’avenir

Si le Bayern continue de suivre Woltemade, cela pourrait être une source d’encouragement pour Newcastle et ses supporters. L’attaquant montre des signes de qualité, notamment une passe décisive contre Tottenham, mais n’a pas encore trouvé la régularité attendue d’un numéro 9 de premier plan. La Juventus pourrait lui offrir une dernière chance de retrouver confiance avant un éventuel retour à Newcastle, où il bénéficierait d’un rôle clarifié et d’un soutien accru.