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RB Leipzig justifie le transfert record de Yan Diomande au Real Madrid

mercredi 16 septembre 2026 - 12:50

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Le RB Leipzig a apporté des précisions sur le transfert de Yan Diomande vers le Real Madrid, un transfert record pour le club allemand. Arrivé il y a un an pour 20 millions d’euros, le jeune ailier ivoirien de 19 ans a été cédé pour un montant garanti de 125 millions d’euros, pouvant atteindre 140 millions avec les bonus.

RB Leipzig justifie le transfert record de Yan Diomande au Real MadridAllemagne

Un choix complexe entre ambitions sportives et financières

Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, a expliqué que le club aurait préféré conserver Diomande, cependant, la nécessité de générer des revenus issus des ventes de joueurs a été un facteur déterminant. Le montant proposé par le Real Madrid était si élevé qu’il s’agissait du meilleur transfert jamais réalisé par Leipzig, dépassant largement les 90 millions d’euros perçus en 2023 pour Josko Gvardiol.

Schäfer a également insisté sur le fait que le transfert correspondait au rêve du joueur de rejoindre le Real Madrid, rendant difficile pour le club de s’opposer à ce projet personnel important.

Un pari sur le potentiel du joueur

Le dirigeant a rappelé que le club avait misé sur le potentiel de Diomande en investissant 20 millions d’euros alors que celui-ci n’avait disputé que 10 matchs en Liga avec Leganés. Ce pari s’est avéré gagnant financièrement et sportif, avec une belle progression pour le jeune joueur en seulement une saison.

Depuis son arrivée à Madrid, Diomande a participé à sept rencontres, délivrant une passe décisive.

Décryptage FootLégende
Ce qu’il faut retenir

Le RB Leipzig a dû jongler entre intérêts économiques et aspirations sportives pour réaliser une vente record avec Yan Diomande.

Le chiffre125 millions d'euros garantis, jusqu'à 140 millions avec bonus
En clairUne vente record pour Leipzig après seulement une saison et 20 millions investis initialement
Pourquoi ça compteLe club mise sur le potentiel des jeunes joueurs pour bâtir sa stratégie financière et sportive

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