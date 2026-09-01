SC Freiburg s’impose face à Francfort pour le transfert de Louey Ben Farhat

Le SC Freiburg a officialisé un accord avec Karlsruher SC pour le transfert de Louey Ben Farhat, un attaquant de 20 ans prometteur. Selon Sky Allemagne, le club de Bundesliga versera entre 7 et 7,5 millions d’euros à Karlsruhe, ainsi qu’une prime pouvant atteindre 2,5 millions d’euros en bonus.

Dans le cadre de cet accord, Ben Farhat restera prêté à Karlsruhe jusqu’à la fin de la saison en cours. Cette signature intervient alors qu’Eintracht Francfort était également intéressé par le joueur mais semble avoir perdu la course à son recrutement.

Cette saison, Ben Farhat a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en 36 rencontres avec Karlsruher SC. Il a également été appelé à deux reprises en équipe nationale tunisienne senior.