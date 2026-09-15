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Ibrahim Maza incertain pour le coup d’envoi de Bayer Leverkusen en Ligue Europa

mardi 15 septembre 2026 - 12:45

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Bayer Leverkusen se prépare à son premier match de la Ligue Europa contre le club slovène NK Celje, prévu ce mercredi soir. Toutefois, l’équipe allemande pourrait devoir composer sans son milieu offensif Ibrahim Maza, âgé de 20 ans, qui a manqué la dernière séance d’entraînement mardi à cause d’une infection.

Ibrahim Maza incertain pour le coup d’envoi de Bayer Leverkusen en Ligue EuropaAllemagne

Une absence probable face à Celje

Selon les informations du média Kicker, l’évolution de l’état de santé de Maza dans les prochaines heures déterminera sa participation au match. Si le joueur ne récupère pas suffisamment, il sera absent de la rencontre.

Un remplaçant tout désigné

Dans ce cas, Malik Tillman devrait prendre place dans le onze de départ à la place de l’international algérien. Cette saison, Maza a déjà fait preuve de son impact en délivrant une passe décisive et en inscrivant un but en quatre apparitions.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

L’absence probable d’Ibrahim Maza pour le match d’ouverture de Bayer Leverkusen en Ligue Europa pourrait impacter le jeu offensif de l’équipe. Son remplaçant, Malik Tillman, aura l’opportunité de faire ses preuves.

En clairMaza est incertain pour le match contre Celje en raison d'une infection.
La suiteMalik Tillman pourrait débuter en lieu et place de Maza.

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