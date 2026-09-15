Ibrahim Maza incertain pour le coup d’envoi de Bayer Leverkusen en Ligue Europa

Une absence probable face à Celje
Selon les informations du média Kicker, l’évolution de l’état de santé de Maza dans les prochaines heures déterminera sa participation au match. Si le joueur ne récupère pas suffisamment, il sera absent de la rencontre.
Un remplaçant tout désigné
Dans ce cas, Malik Tillman devrait prendre place dans le onze de départ à la place de l’international algérien. Cette saison, Maza a déjà fait preuve de son impact en délivrant une passe décisive et en inscrivant un but en quatre apparitions.
L’absence probable d’Ibrahim Maza pour le match d’ouverture de Bayer Leverkusen en Ligue Europa pourrait impacter le jeu offensif de l’équipe. Son remplaçant, Malik Tillman, aura l’opportunité de faire ses preuves.