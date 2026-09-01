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Guéla Doué signe à Bayer Leverkusen pour cinq ansAllemagne

Guéla Doué signe à Bayer Leverkusen pour cinq ans

mardi 1 septembre 2026 - 19:58

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Bayer Leverkusen a annoncé la signature de Guéla Doué, défenseur international ivoirien, en provenance du Racing Strasbourg. Âgé de 23 ans, le latéral droit s’est engagé pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, et portera le numéro 20.

Le club allemand aurait déboursé un montant initial de 30 millions d’euros, susceptible de grimper à 36 millions d’euros avec des bonus liés aux performances. Ce transfert ferait de Doué la recrue la plus chère de l’histoire récente du Bayer, dépassant Malik Tillman et Jarell Quansah si tous les bonus sont atteints.

Doué a passé deux saisons à Strasbourg, après un transfert depuis le Stade Rennais pour environ 6 millions d’euros en 2024. Il y a rapidement trouvé sa place en tant que titulaire, avec à son actif trois buts et neuf passes décisives en 69 matchs de Ligue 1.

Frère aîné de Désiré Doué, joueur du Paris Saint-Germain, Guéla Doué s’est aussi imposé en sélection ivoirienne. Il a participé à l’intégralité des quatre matches de la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026.

Leverkusen comptait renforcer son côté droit de la défense lors du mercato, et Doué apportera une solution précise dans ce secteur. Son principal concurrent pour la place devrait être Lucas Vázquez, dans un effectif largement remanié cet été.

Le directeur général du club, Simon Rolfes, a salué l’arrivée de Doué, soulignant qu’il constituait un renfort de qualité au poste de latéral droit. De son côté, le joueur a exprimé son enthousiasme à l’idée de découvrir la Bundesliga au sein d’un effectif talentueux.

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