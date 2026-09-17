Le choc Levante – Athletic reporté à cause d’intempéries à Valence

Une suspension motivée par la sécurité et l’état du terrain
Les arbitres se sont réunis sur place pour évaluer les conditions du terrain et les risques liés au temps, constatant qu’une véritable déluge empêchait aussi les joueurs de s’échauffer normalement. Avec les précipitations abondantes, la tenue du match dans des conditions normales devenait impossible, plaçant la sécurité des acteurs au cœur de la décision.
Une reprogrammation à venir
Le club de Levante, l’Athletic Club ainsi que LaLiga vont désormais devoir s’accorder sur une nouvelle date pour cette rencontre. Aucun délai n’a encore été communiqué, mais il faudra retrouver un créneau compatible avec les calendriers respectifs des équipes.
Voir aussi
Le report du duel Levante - Athletic est dû à des conditions météo exceptionnelles, impactant la programmation à court terme.