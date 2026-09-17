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Le choc Levante – Athletic reporté à cause d’intempéries à Valence

jeudi 17 septembre 2026 - 10:10

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La rencontre entre Levante UD et l’Athletic Club, programmée ce mercredi à 21h30 au stade Ciutat de València, n’a pu se disputer en raison d’un fort épisode pluvieux qui affecte actuellement la région. L’alerte météo orange pour pluies intenses a conduit à la suspension du match juste avant son coup d’envoi.

Le choc Levante – Athletic reporté à cause d’intempéries à ValenceEspagne

Une suspension motivée par la sécurité et l’état du terrain

Les arbitres se sont réunis sur place pour évaluer les conditions du terrain et les risques liés au temps, constatant qu’une véritable déluge empêchait aussi les joueurs de s’échauffer normalement. Avec les précipitations abondantes, la tenue du match dans des conditions normales devenait impossible, plaçant la sécurité des acteurs au cœur de la décision.

Une reprogrammation à venir

Le club de Levante, l’Athletic Club ainsi que LaLiga vont désormais devoir s’accorder sur une nouvelle date pour cette rencontre. Aucun délai n’a encore été communiqué, mais il faudra retrouver un créneau compatible avec les calendriers respectifs des équipes.

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À retenir sur le report du match

Le report du duel Levante - Athletic est dû à des conditions météo exceptionnelles, impactant la programmation à court terme.

En clairSuspension avant le coup d’envoi en raison d'averses très fortes.
La suiteLes deux clubs et LaLiga discuteront d'une nouvelle date.

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