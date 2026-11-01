Brooke Elby marque son arrivée lors de la première victoire du Valence CF féminin

Brooke Elby, ancienne footballeuse américaine désormais associée au Valence CF féminin avec l’arrivée du groupe d’investissement Pitchwise Holdings, a effectué sa première visite aux installations du club ce samedi. Cette présence intervient après l’annonce récente de l’acquisition de 42 % des parts du club par Pitchwise Holdings.

Une visite symbolique

Elby a suivi le match de l’équipe féminine face à l’Eibar depuis la loge du stade Antonio Puchades. Sa venue coïncide avec la première victoire du Valence CF féminin pour la saison, mettant fin ainsi à une série de huit défaites consécutives.

Victoire et signe d’engagement

Grâce à deux buts signés Yasmin, le Valence CF s’est imposé 2-1, renouant avec le succès. Cette rencontre marque aussi un premier rapprochement concret entre l’entourage de Pitchwise Holdings et le club valencien, au lendemain de la transaction majeure effectuée par le groupe américain, qui a racheté 42 % des actions détenues jusqu’alors par Peter Lim.

Profil de Brooke Elby

Ancienne joueuse professionnelle en National Women’s Soccer League (NWSL) aux États-Unis, Brooke Elby est également cofondatrice de l’association des joueuses NWSL Players. À sa carrière sportive s’ajoute une expertise dans des entreprises spécialisées en optimisation des performances. Sa visite symbolise une étape clé dans l’intégration progressive de Pitchwise Holdings au projet sportif du club.