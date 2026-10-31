Hertha BSC prend la tête de la 2. Bundesliga en mettant fin à l’invincibilité défensive de Kaiserslautern

Une performance collective maîtrisée
Le Danemark a brillé avec Sebastian Grönning, auteur d’un doublé. Il a mis fin à sa période sans marquer en inscrivant le premier but en première mi-temps grâce à une passe décisive du capitaine Jon Thorsteinsson. En seconde période, le joueur recruté cet été en provenance d’Augsburg, Mads Pedersen, a confirmé son très bon état de forme en délivrant deux passes décisives pour Grönning et pour le jeune international autrichien Oluwaseun Adewumi, qui ont inscrit les deuxième et troisième buts dans un intervalle de sept minutes.
Kaiserslautern ébranlé dans son stade
Cette défaite met fin à la série de Kaiserslautern, qui avait conservé sa cage inviolée au Fritz Walter Stadion lors des premiers matches. Avec 9 buts inscrits en championnat, l’équipe reste néanmoins bien placée dans le classement, mais pourrait voir Miroslav Klose et son 1. FC Nürnberg creuser l’écart face à elle dans la lutte pour la montée.
Hertha confirme sa position de leader tandis que Kaiserslautern perd une de ses forces majeures en défense à domicile.