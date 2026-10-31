Hertha BSC prend la tête de la 2. Bundesliga en mettant fin à l’invincibilité défensive de Kaiserslautern

Hertha BSC a renforcé sa place de leader en 2. Bundesliga en remportant une large victoire 3-0 face à Kaiserslautern, qui restait sur une série impressionnante d’invincibilité défensive à domicile cette saison.

Une performance collective maîtrisée

Le Danemark a brillé avec Sebastian Grönning, auteur d’un doublé. Il a mis fin à sa période sans marquer en inscrivant le premier but en première mi-temps grâce à une passe décisive du capitaine Jon Thorsteinsson. En seconde période, le joueur recruté cet été en provenance d’Augsburg, Mads Pedersen, a confirmé son très bon état de forme en délivrant deux passes décisives pour Grönning et pour le jeune international autrichien Oluwaseun Adewumi, qui ont inscrit les deuxième et troisième buts dans un intervalle de sept minutes.

Kaiserslautern ébranlé dans son stade

Cette défaite met fin à la série de Kaiserslautern, qui avait conservé sa cage inviolée au Fritz Walter Stadion lors des premiers matches. Avec 9 buts inscrits en championnat, l’équipe reste néanmoins bien placée dans le classement, mais pourrait voir Miroslav Klose et son 1. FC Nürnberg creuser l’écart face à elle dans la lutte pour la montée.