Borussia Mönchengladbach privé de deux joueurs clés face à Paderborn

Indisponibilités majeures pour Gladbach
Le milieu offensif suédois Hugo Bolin est touché par des problèmes musculaires, conséquence des récents matchs disputés contre Stuttgart en Bundesliga (victoire 3-2) et Karlsruhe en coupe nationale (succès 2-0). Il ne pourra pas tenir sa place samedi.
Kevin Diks, de son côté, reste éloigné depuis deux rencontres pour raisons personnelles et doit reprendre un rythme d’entraînement adéquat avant de pouvoir rejouer. Alexander Blessin envisage un retour du défenseur lors de la prochaine rencontre face à Hamburger SV.
Autres absences et retours possibles
Outre Bolin et Diks, Tim Kleindienst, Jan Leszczynski, Fritz Fleck et Enzo Leopold ne seront pas disponibles contre Paderborn. En revanche, plusieurs joueurs pourraient renforcer l’effectif : Isac Lidberg, Daiki Hashioka, Nicolas Kühn et Moritz Nicolas devraient être opérationnels pour ce match.
Gladbach doit gérer plusieurs absences importantes avant son match de Bundesliga face à Paderborn.