Borussia Mönchengladbach privé de deux joueurs clés face à Paderborn

Avant le déplacement de Borussia Mönchengladbach sur la pelouse du SC Paderborn samedi, l’entraîneur Alexander Blessin a confirmé plusieurs absences importantes dans son effectif. Hugo Bolin et Kevin Diks seront tous deux indisponibles, tandis que d’autres joueurs seront également éloignés des terrains.

Indisponibilités majeures pour Gladbach

Le milieu offensif suédois Hugo Bolin est touché par des problèmes musculaires, conséquence des récents matchs disputés contre Stuttgart en Bundesliga (victoire 3-2) et Karlsruhe en coupe nationale (succès 2-0). Il ne pourra pas tenir sa place samedi.

Kevin Diks, de son côté, reste éloigné depuis deux rencontres pour raisons personnelles et doit reprendre un rythme d’entraînement adéquat avant de pouvoir rejouer. Alexander Blessin envisage un retour du défenseur lors de la prochaine rencontre face à Hamburger SV.

Autres absences et retours possibles

Outre Bolin et Diks, Tim Kleindienst, Jan Leszczynski, Fritz Fleck et Enzo Leopold ne seront pas disponibles contre Paderborn. En revanche, plusieurs joueurs pourraient renforcer l’effectif : Isac Lidberg, Daiki Hashioka, Nicolas Kühn et Moritz Nicolas devraient être opérationnels pour ce match.