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Arsenal face à Liverpool : incertitudes majeures avant un choc décisif en Premier League

dimanche 1 novembre 2026 - 13:45

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Arsenal se prépare à un rendez-vous crucial en Premier League ce dimanche à Anfield face à Liverpool, avec de nombreuses interrogations concernant l’état de santé de ses joueurs clés. Mikel Arteta attend encore la confirmation de la disponibilité de Noni Madueke, touché à la cheville et absent lors de la récente défaite contre Fleetwood en coupe.

Arsenal face à Liverpool : incertitudes majeures avant un choc décisif en Premier LeagueAngleterre

Des absences sensibles pour l’attaque d’Arsenal

La blessure de Madueke inquiète avant ce gros test. Le joueur pourrait être titularisé s’il réussit à terminer la dernière séance d’entraînement complète. Cette incertitude est d’autant plus problématique que Max Dowman est suspendu après un carton rouge reçu en milieu de semaine.

Par ailleurs, l’absence prolongée de Bukayo Saka, toujours convalescent d’une blessure au quadriceps contractée lors du match contre le Bayern Munich, reste un coup dur pour Arsenal. Une nouvelle imagerie médicale doit préciser la durée de son indisponibilité, qui pourrait atteindre huit semaines.

Des retours encourageants en défense et au milieu

Du côté des bonnes nouvelles, Christos Tzolis devrait faire son retour dans le groupe après une blessure aux ischio-jambiers. Declan Rice et Riccardo Calafiori, récemment touchés, ont également repris l’entraînement normalement, renforçant les options d’Arteta au milieu de terrain.

Sur le plan tactique, David Raya pourrait être aligné dans les cages, avec une défense à quatre composée de Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel et Calafiori. Rice et Bruno Guimaraes formeraient le double pivot devant la défense, tandis que Martin Odegaard, Eberechi Eze et, si possible, Madueke apporteraient le soutien offensif à Kai Havertz, chargé de mener l’attaque.

Ce match de Premier League, prévu à 16h30 GMT, pourrait peser lourd dans la suite de la saison d’Arsenal, notamment compte tenu des difficultés rencontrées récemment en attaque et des blessures en cascade.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir avant Arsenal-Liverpool

L'affrontement entre Arsenal et Liverpool s'annonce intense avec des décisions clés à prendre en attaque et des retours défensifs.

En clairMadueke incertain, Dowman suspendu, Saka absent : Arsenal manque de solutions offensives.
Pourquoi ça compteLiverpool va exploiter les failles dans le secteur offensif d’Arsenal, les Gunners doivent être vigilants.

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