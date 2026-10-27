Manchester United confronté à de nouvelles blessures alors que les difficultés persistent

Manchester United traverse une période délicate, illustrée par leur lourde défaite 3-0 à Old Trafford contre Bournemouth, et une série de huit rencontres sans victoire. La situation est d’autant plus compliquée par un effectif décimé par les blessures, notamment celle de leur capitaine Bruno Fernandes.

Un effectif décimé par les blessures

La principale inquiétude chez les Red Devils est la santé de Bruno Fernandes. Le capitaine et meneur de jeu, qui exerce un rôle central sur le terrain, est absent actuellement sans date claire de retour. Il gère une blessure qui le prive de compétition, limitant considérablement la capacité offensive de l’équipe.

En plus de Fernandes, plusieurs joueurs clés sont indisponibles : Marcus Rashford souffre d’une blessure à la hanche et peine à revenir, tandis que Kobbie Mainoo est éloigné des terrains pour au moins dix jours en raison d’un problème musculaire. Luke Shaw manque également à l’appel, provoquant des réajustements défensifs constants au poste de latéral gauche.

D’autres absences prolongées concernent Patrick Dorgu, touché aux ischio-jambiers lors d’un match international et devrait manquer plusieurs semaines, ainsi que Benjamin Sesko, dont la saison est perturbée par des blessures récurrentes. Manuel Ugarte, victime d’une lésion ligamentaire lors de la Coupe du monde, est quant à lui forfait jusqu’en 2027.

Des conséquences sur le terrain et des perspectives incertaines

Ces indisponibilités multiples obligent Michael Carrick à composer avec un groupe limité, manquant de régularité en milieu de terrain et de solutions offensives. L’absence prolongée de joueurs expérimentés et créatifs fragilise le collectif, alors que l’équipe doit se déplacer à Chelsea avec peu de retours possibles.

Le contexte pousse United à gérer une dynamique négative, où le déficit de confiance et de rythme s’accompagne d’une fragilité physique inquiétante. La capacité à inverser la tendance dépendra en grande partie du retour progressif de ces éléments majeurs.