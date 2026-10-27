Harry Kane et Alexia Putellas sacrés Ballon d’Or lors d’une cérémonie marquée par la réussite espagnole

Le Bayern Munich et la sélection espagnole ont brillé lors de la récente cérémonie du Ballon d’Or. Harry Kane a été sacré meilleur joueur masculin, tandis qu’Alexia Putellas a décroché pour la troisième fois le Ballon d’Or féminin.

Un palmarès dominé par l’Espagne

Lors de cette édition, huit des treize récompenses décernées sont revenues à des représentants espagnols. Parmi ces lauréats, Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne championne du Monde, a été élu meilleur entraîneur masculin de la saison. Dans la catégorie féminine, c’est Pere Romeu, coach du FC Barcelone, qui s’est vu décerner le même titre.

Les jeunes talents et autres distinctions

Les prix des meilleurs jeunes ont été attribués à Lamine Yamal et Vicky López, tous deux joueurs du FC Barcelone et internationaux espagnols. Les gardiens Unai Simón (masculin) et Cata Coll (féminin), également internationaux, ont été élus meilleurs portiers. L’équipe féminine du FC Barcelone a raflé le titre de meilleur club, tandis qu’en catégorie masculine, c’est le PSG, double vainqueur de la Ligue des champions, qui a obtenu cette distinction.

Récompenses complémentaires

Harry Kane et Charlyn Corral se sont vus décerner le prix de meilleur attaquant. Enfin, Bukayo Saka, joueur de l’Arsenal FC, a reçu le prix Socrates récompensant l’engagement humanitaire et social.