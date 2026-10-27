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Harry Kane et Alexia Putellas sacrés Ballon d’Or lors d’une cérémonie marquée par la réussite espagnole

mardi 27 octobre 2026 - 12:15

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Le Bayern Munich et la sélection espagnole ont brillé lors de la récente cérémonie du Ballon d’Or. Harry Kane a été sacré meilleur joueur masculin, tandis qu’Alexia Putellas a décroché pour la troisième fois le Ballon d’Or féminin.

Harry Kane et Alexia Putellas sacrés Ballon d’Or lors d’une cérémonie marquée par la réussite espagnoleEspagne

Un palmarès dominé par l’Espagne

Lors de cette édition, huit des treize récompenses décernées sont revenues à des représentants espagnols. Parmi ces lauréats, Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne championne du Monde, a été élu meilleur entraîneur masculin de la saison. Dans la catégorie féminine, c’est Pere Romeu, coach du FC Barcelone, qui s’est vu décerner le même titre.

Les jeunes talents et autres distinctions

Les prix des meilleurs jeunes ont été attribués à Lamine Yamal et Vicky López, tous deux joueurs du FC Barcelone et internationaux espagnols. Les gardiens Unai Simón (masculin) et Cata Coll (féminin), également internationaux, ont été élus meilleurs portiers. L’équipe féminine du FC Barcelone a raflé le titre de meilleur club, tandis qu’en catégorie masculine, c’est le PSG, double vainqueur de la Ligue des champions, qui a obtenu cette distinction.

Récompenses complémentaires

Harry Kane et Charlyn Corral se sont vus décerner le prix de meilleur attaquant. Enfin, Bukayo Saka, joueur de l’Arsenal FC, a reçu le prix Socrates récompensant l’engagement humanitaire et social.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Les distinctions du Ballon d'Or illustrent l'influence majeure de l’Espagne en football cette saison, avec une reconnaissance qui s'étend des joueurs stars aux jeunes talents et entraîneurs.

Dominance espagnole8 des 13 prix ont été attribués à des Espagnols, témoignant d'une forte présence dans l'élite footballistique.
Jeunes talents révélésLamine Yamal et Vicky López, deux jeunes joueurs du FC Barcelone, primés comme meilleurs jeunes de la saison.

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