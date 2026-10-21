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Le Levante met à jour son calendrier face à l’Athletic Club ce mercredi

mercredi 21 octobre 2026 - 12:45

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Ce mercredi, le Levante joue le match reporté de la sixième journée de Liga contre l’Athletic Club, initialement suspendu à cause de fortes pluies. La rencontre aura lieu au stade Ciutat de València et s’annonce essentielle pour les Granotas.

Le Levante met à jour son calendrier face à l’Athletic Club ce mercrediEspagne

Levante cherche à renouer avec la victoire

Pour cette opposition, le Levante arrive en dehors de la zone de relégation mais à égalité de points avec Elche, qui occupe actuellement une place de relégable. Sous la direction de Luis Castro, le club valencien a enchaîné deux matchs nuls face à Séville et Deportivo La Corogne. L’équipe espère renouer avec un succès, qui lui échappe depuis la réception du Betis à la fin août.

L’Athletic Club à la lutte pour les compétitions européennes

De son côté, l’Athletic Club dispute le premier de ses deux matchs en retard. Son autre rencontre en attente concerne un match contre le Rayo Vallecano, reporté suite à des manifestations des supporters madrilènes. Actuellement bien placé au classement, le club basque vise une qualification en compétitions européennes et un bon résultat face au Levante serait un pas important dans cette direction.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Le match entre Levante et Athletic Club est un rendez-vous crucial pour les deux équipes, à la fois pour le maintien et la course aux compétitions européennes.

En clairLevante cherche sa première victoire depuis fin août.
La suiteL'Athletic a un second match en retard à disputer, contre Rayo Vallecano.

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