Début de la Copa del Rey avec neuf clubs valencians en lice

Un programme chargé pour les clubs valencians
Au total, les équipes valenciennes disputeront huit matchs répartis sur trois jours, du mardi au jeudi. Le mardi ouvrira la compétition avec trois rencontres : l’Elche se déplace à Pinatar à 19h00, le Castellón recevra l’Almería, équipe de Segunda División, à 19h45, et le Villarreal jouera contre le Manacor, club des Îles Baléares.
Mercredi, ce sera au tour du Levante de visiter Tarancón à 19h00. L’Alcoià affrontera le Mallorca avec une retransmission en direct sur la télévision d’À Punt à partir de 20h00. La rencontre Tavernes-Valence, unique duel entre deux équipes valenciennes, se tiendra à Mestalla à 21h00, où le Valence jouera à l’extérieur.
Enfin, jeudi, deux derniers matchs concluront cette première semaine : l’Atlètic Balears recevra le CD Eldense à 19h00, tandis que le Conquense affrontera le Castellón à 20h00 sur le terrain de l’équipe de Castilla-La Mancha.
La participation importante des clubs valencians à la première éliminatoire de la Copa del Rey offre un aperçu intéressant du niveau régional et des confrontations à venir.