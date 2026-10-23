Manchester United envisage Julian Nagelsmann en cas de départ de Michael Carrick

Manchester United traverse une période délicate avec seulement deux victoires en onze matchs toutes compétitions confondues et aucune lors des sept dernières rencontres. Cette série inquiète de plus en plus au sein du club, même si Michael Carrick bénéficie encore du soutien de la direction.

Une confiance mise à l’épreuve

Malgré un démarrage de saison catastrophique, Manchester United maintient son entraîneur en poste pour le moment. Toutefois, les résultats récents suscitent des doutes quant à sa capacité à redresser la barre. Le club commence à se préparer à une possible succession en cas de licenciement, reflétant une certaine inquiétude quant à l’orientation sportive actuelle.

Julian Nagelsmann, principal candidat

Parmi les noms évoqués pour remplacer Carrick, Julian Nagelsmann se démarque comme une option solide. Actuellement libre de tout contrat, le coach allemand de 39 ans est disposé à écouter une proposition de Manchester United. Sa maîtrise de l’anglais, son expérience en Bundesliga et ses liens passés avec la Premier League renforcent son profil.

Déjà courtisé par des clubs anglais comme Tottenham et Chelsea, Nagelsmann représente une option audacieuse et contemporaine, apte à insuffler une nouvelle dynamique au club. Cette rumeur traduit un changement dans l’approche du club, qui envisage activement l’après-Carrick.

Un contexte complexe

Changer d’entraîneur pourrait rehausser les exigences et l’intensité au sein de l’équipe, mais ne résoudrait pas les éventuelles failles structurelles du club. Néanmoins, face à une accumulation de mauvais résultats, l’immobilisme pourrait s’avérer plus risqué pour Manchester United.