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Manchester United envisage Julian Nagelsmann en cas de départ de Michael Carrick

vendredi 23 octobre 2026 - 14:00

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Manchester United traverse une période délicate avec seulement deux victoires en onze matchs toutes compétitions confondues et aucune lors des sept dernières rencontres. Cette série inquiète de plus en plus au sein du club, même si Michael Carrick bénéficie encore du soutien de la direction.

Manchester United envisage Julian Nagelsmann en cas de départ de Michael CarrickAngleterre

Une confiance mise à l’épreuve

Malgré un démarrage de saison catastrophique, Manchester United maintient son entraîneur en poste pour le moment. Toutefois, les résultats récents suscitent des doutes quant à sa capacité à redresser la barre. Le club commence à se préparer à une possible succession en cas de licenciement, reflétant une certaine inquiétude quant à l’orientation sportive actuelle.

Julian Nagelsmann, principal candidat

Parmi les noms évoqués pour remplacer Carrick, Julian Nagelsmann se démarque comme une option solide. Actuellement libre de tout contrat, le coach allemand de 39 ans est disposé à écouter une proposition de Manchester United. Sa maîtrise de l’anglais, son expérience en Bundesliga et ses liens passés avec la Premier League renforcent son profil.

Déjà courtisé par des clubs anglais comme Tottenham et Chelsea, Nagelsmann représente une option audacieuse et contemporaine, apte à insuffler une nouvelle dynamique au club. Cette rumeur traduit un changement dans l’approche du club, qui envisage activement l’après-Carrick.

Un contexte complexe

Changer d’entraîneur pourrait rehausser les exigences et l’intensité au sein de l’équipe, mais ne résoudrait pas les éventuelles failles structurelles du club. Néanmoins, face à une accumulation de mauvais résultats, l’immobilisme pourrait s’avérer plus risqué pour Manchester United.

Décryptage FootLégende
À retenir pour les fans de Manchester United

Le club évalue une éventuelle succession de Carrick avec Nagelsmann en tête, témoignant de la pression grandissante et des enjeux actuels.

En clairManchester United n'a gagné que deux de ses 11 derniers matchs.
La suiteJulian Nagelsmann est ouvert à une proposition du club.

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