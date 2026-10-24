Bundesliga : Le 1. FC Köln accueille Schalke 04 pour la 7e journée

Le 1. FC Köln affronte Schalke 04 ce samedi au stade Müngersdorf dans le cadre de la septième journée de Bundesliga. Après une défaite 1-0 à l’extérieur contre Francfort, Köln vise une confirmation de sa bonne dynamique à domicile, où il a remporté son précédent match contre Borussia Mönchengladbach.

Les forces en présence

Köln, 12e au classement, espère enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile pour la première fois depuis janvier, afin de progresser au classement. De leur côté, Schalke reste à la recherche de sa première victoire à l’extérieur cette saison après une défaite 1-0 à domicile contre Mayence.

Compositions probables

Le 1. FC Köln devrait aligner Schwäbe dans les buts, avec une défense composée de Sebulonsen, Simpson, Pusey, Lochosvili et Sosa. Au milieu, Krauss et Jóhannesson seront les relayeurs, tandis que Maina, Moore, et El Mala joueront en attaque soutenant Bülter à la pointe.

Schalke lancera Karius dans le but, avec une défense formée par Kuruçay, Katić, Becker. Le milieu sera organisé autour de Gantenbein, El-Faouzi, Tanaka et Gosens. Dina Ebimbe, Aouchiche et Chan Hwang composeront l’attaque.