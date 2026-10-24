Bundesliga : Le 1. FC Köln accueille Schalke 04 pour la 7e journée

Les forces en présence
Köln, 12e au classement, espère enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile pour la première fois depuis janvier, afin de progresser au classement. De leur côté, Schalke reste à la recherche de sa première victoire à l’extérieur cette saison après une défaite 1-0 à domicile contre Mayence.
Compositions probables
Le 1. FC Köln devrait aligner Schwäbe dans les buts, avec une défense composée de Sebulonsen, Simpson, Pusey, Lochosvili et Sosa. Au milieu, Krauss et Jóhannesson seront les relayeurs, tandis que Maina, Moore, et El Mala joueront en attaque soutenant Bülter à la pointe.
Schalke lancera Karius dans le but, avec une défense formée par Kuruçay, Katić, Becker. Le milieu sera organisé autour de Gantenbein, El-Faouzi, Tanaka et Gosens. Dina Ebimbe, Aouchiche et Chan Hwang composeront l’attaque.
Analyse concise des enjeux et des situations des deux équipes pour ce choc de Bundesliga.