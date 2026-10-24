Michael Carrick face à la pression grandissante à Manchester United avant Bournemouth

Michael Carrick est confronté à une crise majeure en tant qu’entraîneur de Manchester United. Après une série de sept matchs sans victoire et une défaite 4-1 en Coupe à Como, la pression monte autour de son avenir. Malgré tout, il conserve son poste pour le prochain match à Old Trafford contre Bournemouth ce week-end.

Un moment critique à Old Trafford

La situation actuelle au club est préoccupante. Manchester United n’a plus gagné depuis un succès contre Sabah début septembre. Le début de saison prometteur a rapidement laissé place à une période de déclin marquée par des performances insuffisantes, un manque de maîtrise et une perte d’identité sur le terrain, ce qui inquiète les supporters habitués à un niveau d’exigence élevé.

Un discours d’humilité et d’engagement

Lors de sa dernière conférence de presse, Carrick a livré un message empreint d’humilité, conscient de la déception générale. Il a reconnu les difficultés récentes, notamment la mauvaise prestation face à Como, tout en insistant sur la nécessité de renouer avec les valeurs fondamentales du club : travail acharné, sacrifice, respect et esprit d’équipe.

Il a souligné que son rôle est de présenter une équipe qui reflète fièrement les traditions et l’histoire de Manchester United. Carrick a également évoqué l’héritage de figures légendaires comme Ryan Giggs, Wayne Rooney ou Sir Alex Ferguson pour rappeler que le club est toujours plus grand que n’importe quel individu.

Un défi de caractère face à Bournemouth

Le prochain adversaire, Bournemouth, affiche une bonne forme actuelle, ce qui représente un test difficile pour des Red Devils fragilisés. Carrick insiste pour que son équipe fasse preuve d’humilité et de détermination afin de surmonter cette période délicate et de retrouver le chemin de la victoire, dans l’intérêt des supporters et de l’institution qu’est Manchester United.