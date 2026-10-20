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Villarreal défie Liverpool à Anfield en Ligue des Champions

mardi 20 octobre 2026 - 12:40

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La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine avec un match très attendu entre Liverpool et Villarreal. Le club espagnol se déplace à Anfield pour tenter un exploit devant un adversaire historique sur sa pelouse.

Villarreal défie Liverpool à Anfield en Ligue des ChampionsEspagne

Un Villarreal renforcé pour un challenge de taille

Dirigée par Íñigo Pérez, l’équipe arrive en Angleterre avec une nouvelle recrue dans la liste, Tajon Buchanan, de retour après une blessure au biceps fémoral. Les jeunes talents Gaitan et Nizar ont également été convoqués, tandis que Nicolas Pépé reste absent suite à une opération oculaire. Après un récent nul en Liga, la formation espagnole pourrait compter sur le retour de joueurs clés comme Mikautadze, Saliba ou Gueye pour tenter de rivaliser face aux Reds.

Liverpool : un adversaire redoutable malgré quelques absences

Les Reds, coachés par Andoni Iraola, affichent un potentiel offensif impressionnant, comme en témoigne leur dernière victoire 6-3 contre le LASK en Ligue des Champions, avec un triplé de Barcola, l’une des menaces majeures pour la défense de Villarreal. Cependant, l’équipe anglaise doit composer sans joueurs importants tels que Dominik Szoboszlai et Jeremie Frimpong. La possibilité de voir Cody Gakpo entrer en jeu en seconde période est envisagée.

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À retenir avant le choc Liverpool - Villarreal

Un duel où l'expérience anglaise affronte la détermination espagnole renforcée, avec des enjeux majeurs pour la suite de la compétition.

En clairVillarreal espère bousculer le favori Liverpool sur un terrain prestigieux.
Le chiffrePlus de 1 000 supporters espagnols à Anfield pour soutenir le club.

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