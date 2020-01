Mercato / PSG : le gros record de Neymar… explosé par Mbappé ?

Au cours des mois ou des années à venir, l’attaquant Kylian Mbappé (PSG) pourrait devenir le joueur le plus cher de toute l’histoire du foot.

Actuellement, c’est son coéquipier Neymar qui détient ce record. Pendant le mercato estival 2017, les dirigeants du PSG avaient dépensé 222 millions d’euros afin d’acter le transfert du Brésilien. Depuis pratiquement deux ans et demi, « Ney » est donc le footballeur le plus cher de tous les temps. Mais aujourd’hui, on peut penser que Mbappé a une valeur marchande potentielle encore plus conséquente.

Interrogé à ce sujet, via le Journal du Dimanche, Vadim Vasilyev a confirmé cette tendance. L’ex-vice président de l’AS Monaco a déclaré qu’il faudra casquer pour réussir à déloger Kylian Mbappé. L’homme d’affaires est persuadé qu’un « grand club », comme par exemple le Real Madrid, « devra être prêt à mettre au minimum 300 millions sur la table ».

Encore « trop tôt » pour Mbappé ?

Vasilyev a admis aisément que « la somme peut sembler incroyable » sur le papier. Pour l’ancien dirigeant monégasque, il faut penser à ce que Mbappé « va apporter sur le terrain » mais également « en termes commerciaux ». Au niveau du timing pour un transfert de « KM7 », Vadim Vasilyev a estimé que « la question de son transfert ne se posera pas l’été prochain ».

A ses yeux, c’est encore « trop tôt ». Le Russe croit que « c’est important qu’il poursuive sa progression, individuelle et collective » au PSG. Vasilyev est convaincu que ce serait « encore plus beau » pour Mbappé « de gagner le Ballon d’Or sous les couleurs parisiennes ». On peut aussi penser à la Ligue des Champions. Nul doute que « KM7 » serait au septième ciel s’il soulevait le trophée de la C1 avec ses coéquipiers cette saison.

Images de IconSport