Real Madrid : une piste allemande à 50 M€ activée pour le milieu

Le Real Madrid prépare activement son mercato estival. Et pour renforcer son entrejeu, le club madrilène a coché un nouveau nom sur ses tablettes.

Selon plusieurs sources, Real Madridq s’intéresse de près à Angelo Stiller, actuellement sous les couleurs du VfB Stuttgart.

À 25 ans, le milieu allemand s’impose comme l’un des joueurs clés de son équipe. Sa qualité de relance, son intelligence tactique et sa capacité à dicter le tempo du jeu ont tapé dans l’œil des recruteurs madrilènes.

Le staff technique voit en lui un profil capable d’apporter équilibre et maîtrise au cœur du jeu, un secteur que le club souhaite renforcer pour la saison prochaine.

Stiller sort d’un exercice abouti avec 48 matches disputés toutes compétitions confondues. Il affiche également des statistiques intéressantes pour son poste, avec 2 buts et 10 passes décisives.

Lié à Stuttgart jusqu’en 2028, il ne sera toutefois pas facile à déloger. Le club allemand aurait fixé son prix autour de 50 millions d’euros.

Manchester United en embuscade

Le dossier s’annonce disputé. Le Manchester United suit également le joueur avec attention et pourrait venir concurrencer sérieusement le Real Madrid.

Avec des moyens financiers importants, les Red Devils représentent une menace crédible dans cette bataille à venir.

Le recrutement d’un milieu défensif apparaît comme une priorité pour Madrid, soucieux de renforcer l’équilibre de son équipe. Angelo Stiller représente une option sérieuse, à la fois pour le présent et pour le futur.

Reste désormais à savoir si le Real passera à l’offensive dans les prochaines semaines pour concrétiser cette piste.