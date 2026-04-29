PSG – Bayern : Lucas Hernandez savoure sans regret après le match fou

Au terme d’un choc spectaculaire remporté par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4), Lucas Hernandez n’a pas caché sa satisfaction.

Le défenseur parisien a insisté sur l’intensité et la qualité du spectacle offert, tout en affichant une sérénité totale avant le match retour.

Entré en fin de rencontre, l’international français retient avant tout la prestation collective et l’engagement affiché par son équipe.

« Un match extraordinaire »

Lucas Hernandez a tenu à saluer la qualité du duel entre les deux géants européens, mettant en avant un football offensif et spectaculaire.

« Tous les supporters se sont régalés. C’était un match extraordinaire, avec beaucoup d’intensité et d’occasions »,

a-t-il expliqué, soulignant l’approche très offensive des deux formations.

Une rencontre marquée par des retournements constants, où le PSG a su faire la différence dans un scénario totalement débridé.

Alors que le PSG menait pourtant 5-2 avant de voir le Bayern revenir à une longueur, Lucas Hernandez ne nourrit aucun regret.

« On n’est pas frustrés. On savait qu’en face, c’était une équipe en grande forme », a-t-il affirmé, rappelant la solidité et la régularité du club bavarois cette saison.

Pour lui, l’essentiel reste ailleurs : la victoire et l’état d’esprit affiché par les Parisiens.

Malgré cet avantage, le défenseur parisien reste lucide sur la difficulté du déplacement en Allemagne.

Le PSG s’attend à un match encore plus intense à Munich, face à un adversaire capable de renverser n’importe quelle situation.

« Il faudra être prêts physiquement et tout donner pour se qualifier », a prévenu Hernandez, déterminé à aller chercher la finale.

Un discours clair : savourer, mais rester concentré avant une seconde manche qui s’annonce explosive.