Manchester United : pourquoi Matheus Cunha est absent contre Brentford

Coup dur pour Manchester United. Les Red Devils doivent se passer de Matheus Cunha pour le choc face à Brentford, un match crucial dans la course aux places européennes.

Aligné comme l’un des hommes forts de l’attaque cette saison, le Brésilien n’a même pas fait le déplacement avec ses coéquipiers à Old Trafford, suscitant de nombreuses interrogations avant le coup d’envoi.

Présent en conférence d’avant-match, Michael Carrick a rapidement levé le voile sur cette absence. L’attaquant de 26 ans souffre d’un problème physique contracté lors du dernier match contre Chelsea.

« Il a ressenti une gêne au fléchisseur de la hanche après le match contre Chelsea. On pensait qu’il pourrait être prêt, mais il n’a pas récupéré à temps », a expliqué le coach mancunien.

Si la blessure n’est pas jugée sérieuse, son absence reste un coup dur pour Manchester United dans un moment clé de la saison. Cunha réalise en effet une première année convaincante sous ses nouvelles couleurs, avec 8 buts et 2 passes décisives en Premier League.

Son absence intervient alors que les Red Devils luttent pour consolider leur place sur le podium.

Un retour espéré contre Liverpool

Le staff médical reste toutefois optimiste. Cunha pourrait faire son retour dès le prochain match face à Liverpool, une affiche qui s’annonce déterminante pour la fin de saison.

En attendant, Manchester United devra composer sans l’un de ses atouts offensifs majeurs pour ce rendez-vous face à Brentford.