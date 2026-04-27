PSG – Bayern : énorme soulagement, Vitinha et les cadres sont bien là

À la veille du choc face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain peut souffler. Vitinha et plusieurs cadres importants ont participé à la dernière séance d’entraînement collectif.

Le PSG a effectué ce dimanche matin sa mise en place finale avant la demi-finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes. Et les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Luis Enrique.

Vitinha bien présent, la tendance se confirme

Très incertain ces derniers jours, Vitinha était bien sur la pelouse avec le groupe. Une présence qui confirme l’évolution positive de sa blessure et qui redonne de l’espoir au staff parisien.

Le Portugais n’était pas le seul à répondre présent. Nuno Mendes et Fabian Ruiz ont également participé normalement à la séance collective, preuve que le PSG récupère ses forces vives au meilleur moment.

Autre bonne nouvelle, Achraf Hakimi, sorti touché récemment face à Angers, était lui aussi présent à l’entraînement. Le latéral marocain semble donc apte pour ce rendez-vous capital.

Seul Ndjantou manquait à l’appel lors de cette séance, observée notamment par Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, venus soutenir le groupe avant ce choc européen.

À ce stade, Luis Enrique devrait donc pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet pour affronter le Bayern Munich.

Un signal fort envoyé avant une demi-finale qui s’annonce déjà électrique.