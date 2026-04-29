PSG – Bayern : Vitinha calme l’euphorie après la victoire folle

Malgré le succès spectaculaire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des champions, Vitinha refuse de s’enflammer. Le milieu portugais a salué la performance de son équipe, tout en rappelant que la qualification est encore loin d’être acquise.

« On est heureux, on a gagné. Mais ça ne signifie absolument rien », a-t-il insisté après la rencontre.

« Le meilleur match de ma carrière »

Pour Vitinha, cette rencontre restera longtemps gravée. L’intensité, le rythme et la qualité des deux équipes ont marqué les esprits.

Le Portugais n’a pas hésité à qualifier ce choc de « meilleur match » de sa carrière, soulignant le niveau exceptionnel proposé par les deux formations à ce stade de la compétition.

Mais au-delà du spectacle, le joueur du PSG retient surtout l’essentiel : la victoire.

Malgré les cinq buts inscrits, le PSG a aussi montré des signes de fragilité, notamment après avoir mené 5-2. Une situation que Vitinha analyse avec lucidité.

« J’aurais préféré avoir trois buts d’écart, mais c’est difficile de défendre contre le Bayern »,

a-t-il reconnu, conscient de la force offensive bavaroise.

Pour lui, le scénario du match rappelle une réalité simple : face à un adversaire de ce calibre, rien n’est jamais acquis.

Le message est clair dans le vestiaire parisien : pas question de gérer. Le PSG ira en Allemagne avec la même ambition que lors des déplacements réussis cette saison.

Vitinha promet une équipe prête à « faire un grand match » au retour, avec la même intensité et le même état d’esprit.

Car malgré cet avantage d’un but, tout reste ouvert avant la manche décisive à Munich.

Une chose est sûre : cette demi-finale est loin d’avoir livré son verdict.