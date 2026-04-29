Atlético – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale ?

La Ligue des champions offre un nouveau choc ce mercredi avec l’affiche entre l’Atlético de Madrid et Arsenal. Une demi-finale aller très attendue qui se disputera dans un Riyadh Air Metropolitano bouillant.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette rencontre.

Malgré une période irrégulière, Arsenal reste solide sur la scène européenne. Les hommes de Mikel Arteta sont toujours invaincus en Ligue des champions cette saison et visent une deuxième finale consécutive.

Leur qualification face au Sporting Portugal a été accrochée, mais les Gunners ont su faire preuve de solidité pour franchir ce cap. En championnat, leur récente victoire contre Newcastle leur permet également de rester dans la course au titre.

Du côté de l’Atlético de Madrid, la dynamique est différente. Les Colchoneros ont clairement fait de la Ligue des champions leur priorité.

Installé dans le top 4 en Liga mais distancé pour le titre, le club madrilène compte bien sauver sa saison sur la scène européenne. Leur performance solide face au FC Barcelone au tour précédent a renforcé leurs ambitions.

Atlético – Arsenal : Horaire et diffusion TV

Lieu : Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Date : mercredi 29 avril 2026

Heure : 21h00

Chaîne : Canal+ et Canal+ Foot

Une affiche explosive qui promet une bataille tactique intense… et peut-être un pas décisif vers la finale.