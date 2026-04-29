PSG – Bayern : un match fou, Kvaratskhelia en feu, les notes

Quel choc ! Au terme d’un match totalement débridé, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur le Bayern Munich (5-4) lors d’une demi-finale aller de Ligue des Champions complètement folle.

Menés, puis largement devant (5-2), les Parisiens ont tremblé jusqu’au bout face à des Bavarois renversants. Tout reste ouvert avant le retour en Allemagne.

Le Bayern a frappé le premier grâce à Harry Kane sur penalty (17e), avant que Khvicha Kvaratskhelia ne lance la révolte parisienne avec une frappe somptueuse (25e).

Le PSG a ensuite pris les commandes avec João Neves de la tête (33e), avant une réponse immédiate de Michael Olise (41e). Juste avant la pause, Ousmane Dembélé redonnait l’avantage aux siens sur penalty.

Au retour des vestiaires, Paris a cru plier l’affaire avec deux nouveaux buts de Kvaratskhelia et Dembélé (56e, 58e) pour mener 5-2. Mais le Bayern n’a jamais lâché.

Dayot Upamecano puis Luis Díaz ont relancé totalement le suspense (65e, 70e), sans parvenir à arracher l’égalisation.

L’homme du match

Kvaratskhelia (8) : intenable sur son côté, le Géorgien a changé le match à lui seul. Un but magnifique, un doublé, une activité incessante… il a fait exploser la défense bavaroise.

Les notes du PSG

Safonov (6) : solide malgré quatre buts encaissés.

Hakimi (6,5) : décisif offensivement, précieux dans les duels.

Marquinhos (3,5) : en grande difficulté face à Díaz.

Pacho (4) : coupable sur le penalty et parfois dépassé.

Nuno Mendes (6) : duel intense avec Olise.

Zaïre-Emery (6,5) : précieux dans l’impact.

Vitinha (5,5) : influence limitée mais décisif sur une action.

João Neves (6) : buteur et montée en puissance.

Doué (5,5) : irrégulier mais impliqué sur le 5e but.

Dembélé (7) : décisif malgré du déchet.

Kvaratskhelia (8) : voir ci-dessus.

Les notes du Bayern Munich

Neuer (3) : soirée très compliquée.

Davies (4,5) : impliqué sur le penalty.

Tah (5,5) : correct mais battu dans les moments clés.

Upamecano (6,5) : solide et buteur.

Stanisic (3) : dépassé par Kvaratskhelia.

Kimmich (6) : actif dans l’entrejeu.

Pavlovic (4) : discret.

Musiala (3,5) : très en dessous.

Díaz (7,5) : poison constant, buteur.

Olise (8) : brillant et décisif.

Kane (7) : buteur et leader offensif.

Avec un seul but d’avance, le PSG n’a rien assuré. Le match retour à Munich s’annonce explosif, dans une confrontation déjà entrée dans la légende de la Ligue des Champions.