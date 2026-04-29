PSG – Bayern : Luis Enrique a-t-il mal géré son coaching ?

Vainqueur du Bayern Munich (5-4) au terme d’un match complètement fou, le Paris Saint-Germain a pris une courte option sur la qualification. Mais derrière ce succès spectaculaire, une question agite déjà les observateurs : Luis Enrique a-t-il mal géré son coaching ?

Car à 5-2, les Parisiens semblaient avoir fait le plus dur… avant de se faire peur.

Une victoire historique… mais frustrante

Porté par les doublés de Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, ainsi que le but de João Neves, le PSG a livré une prestation offensive de très haut niveau.

Mais ce match restera aussi comme celui d’un relâchement. Après avoir mené de trois buts, Paris a vu le Bayern revenir dangereusement, notamment grâce à Dayot Upamecano et Luis Díaz.

Un scénario qui laisse forcément des regrets.

À l’heure de jeu, Warren Zaïre-Emery quitte la pelouse. Jusqu’ici impeccable, le jeune milieu parisien dominait les débats dans l’entrejeu.

Son remplacement par Fabian Ruiz a coïncidé avec le retour du Bayern. Moins intense dans le pressing, plus approximatif dans les transmissions, l’Espagnol n’a pas permis de maintenir le contrôle.

Un choix qui interroge, même si le timing peut aussi relever du hasard.

Luis Enrique assume

Après la rencontre, Luis Enrique a défendu ses décisions, insistant sur l’intensité exceptionnelle du match et la qualité de l’adversaire.

Pour le technicien espagnol, les entrants ont apporté, malgré la baisse de régime collective. Un avis partagé par Vitinha, qui préfère évoquer un problème mental plutôt que tactique.

« Le Bayern devait réagir, c’est plus une question de mental », a résumé le Portugais.

Difficile de trancher. Le PSG a gagné, mais il a aussi laissé passer une occasion de tuer définitivement le suspense.

Les entrées de Senny Mayulu ou Bradley Barcola ont apporté, mais sans empêcher la remontée bavaroise.

Au final, une seule certitude : avec un score de 5-4, tout reste à faire au retour en Allemagne. Et le moindre choix de coaching sera, cette fois encore, scruté dans les moindres détails.