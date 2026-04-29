PSG – Bayern : l’Allemagne conteste l’arbitrage 

Au lendemain du succès spectaculaire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4), une autre bataille fait rage. Cette fois, elle se joue loin du terrain, autour de l’arbitrage, vivement contesté outre-Rhin.

Si la demi-finale aller de Ligue des Champions a offert un spectacle exceptionnel, une décision clé continue de faire débat : le penalty accordé au PSG juste avant la pause.

Le penalty qui fait polémique

À la 45e minute, une main de Alphonso Davies sur un centre de Ousmane Dembélé a été sanctionnée d’un penalty, transformé dans la foulée. Une décision loin de faire l’unanimité.

Pour de nombreux observateurs allemands, l’interprétation est jugée sévère, voire injustifiée. Dans un match aussi équilibré, ce troisième but parisien a clairement pesé sur la dynamique de la rencontre.

Dans le camp bavarois, les réactions n’ont pas tardé. Harry Kane a évoqué un penalty « malheureux », tandis que Jonathan Tah a reconnu ne pas comprendre certaines décisions arbitrales.

Même discours du côté de l’entraîneur Vincent Kompany, qui a estimé que l’action restait « très discutable » après visionnage des images.

Les consultants allemands montent au créneau

Sur les plateaux télé, le débat s’est rapidement enflammé. L’ancien international Dietmar Hamann n’a pas mâché ses mots, estimant que le geste de Davies ne méritait pas une telle sanction.

De son côté, Jan Åge Fjørtoft a pointé une règle de la main devenue difficile à interpréter, alimentant encore un peu plus la controverse.

La polémique ne se limite pas à l’Allemagne. En France aussi, certaines voix s’interrogent sur d’autres décisions arbitrales, notamment une situation litigieuse impliquant Khvicha Kvaratskhelia en seconde période.

Résultat : l’arbitrage est devenu le sujet principal au lendemain d’un match pourtant historique. Une preuve de plus que ce PSG – Bayern ne fait pas seulement parler pour son spectacle… mais aussi pour ses zones grises.

Avec un score de 5-4 à l’aller, tout reste ouvert avant le retour en Allemagne. Mais une chose est sûre : dans ce climat déjà électrique, la moindre décision arbitrale sera scrutée à la loupe.