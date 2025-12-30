Bayern Munich : le franco-camerounais Sacha Boey mis à l’écart

Disparu des feuilles de match du Bayern Munich depuis début novembre, Sacha Boey est officiellement annoncé malade. En interne, un épisode tendu sur le banc avec Vincent Kompany expliquerait pourtant sa mise à l’écart, alors qu’un départ lors du mercato d’hiver se précise.

Recruté en janvier 2024 pour renforcer le flanc droit bavarois, Sacha Boey semblait enfin avoir trouvé sa place à l’automne. Entre septembre et octobre, le latéral français de 25 ans avait enchaîné cinq titularisations consécutives en Bundesliga, laissant penser qu’il entrait durablement dans la rotation munichoise. Une dynamique brutalement stoppée.

Depuis le 1er novembre et une entrée en toute fin de match face au Bayer Leverkusen, l’ancien Rennais n’a plus disputé la moindre minute sous le maillot du Bayern. Officiellement, le club évoque une absence liée à une maladie. En coulisses, la réalité serait tout autre.

Un accrochage avec Vincent Kompany à l’origine de la rupture

Selon le Münchner Abendzeitung, la situation de Boey s’est dégradée à la suite d’un incident mineur mais révélateur avec Vincent Kompany. Lors d’une rencontre, l’entraîneur munichois aurait demandé à son joueur de se préparer à entrer en jeu. Agacé par la lenteur du latéral à se mettre en tenue, Kompany aurait finalement annulé le changement. Un épisode qui aurait marqué une rupture nette.

Depuis cet échange, Sacha Boey n’aurait plus été sollicité par son coach, signe qu’il ne fait désormais plus partie des plans immédiats du staff technique.

Déjà placé sur la liste des joueurs potentiellement transférables l’été dernier, Boey était finalement resté à Munich. La donne semble différente à l’approche du mercato de janvier. Galatasaray, son ancien club, suit de près l’évolution de la situation, tout comme Crystal Palace.

Le club londonien, entraîné par Oliver Glasner, cherche à renforcer son poste d’arrière droit. Les bonnes relations entre Glasner et le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, pourraient faciliter les discussions. Reste que Boey avait déjà décliné l’option Crystal Palace par le passé.

Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur avait été recruté pour environ 30 millions d’euros. Aujourd’hui, sa valeur marchande est estimée autour de 15 millions. Un écart qui illustre la perte de statut rapide du joueur à Munich, et qui rend un départ hivernal de plus en plus crédible.