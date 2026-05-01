Real Madrid : vestiaire sous tension, les coulisses d’une crise qui inquiète

Au Real Madrid, la saison 2025-2026 ne se résume plus à une simple déception sportive. Derrière les résultats en demi-teinte, c’est désormais une crise bien plus profonde qui semble secouer le club madrilène.

D’après plusieurs sources concordantes, le vestiaire serait aujourd’hui fracturé, miné par des tensions internes entre joueurs, mais aussi entre certains cadres et le staff dirigé par Álvaro Arbeloa.

Au cœur des discussions, un nom revient avec insistance : Kylian Mbappé. Arrivé avec l’étiquette de leader, l’attaquant français peine visiblement à convaincre en interne. Certains membres du staff l’auraient même qualifié de « mauvais coéquipier », pointant du doigt son comportement lors de certains entraînements et sorties collectives. Une perception qui tranche avec les attentes initiales placées en lui.

Un équilibre fragile entre les stars

Mais le problème dépasse le seul cas Mbappé. La cohabitation entre les figures majeures de l’effectif semble de plus en plus délicate. Lors d’un récent match, Vinícius Júnior aurait ouvertement reproché à Mbappé un manque d’altruisme sur une action offensive. Quelques instants plus tard, une altercation verbale impliquant Jude Bellingham témoignait d’un climat électrique au sein du groupe.

Selon plusieurs témoignages, le milieu anglais serait d’ailleurs l’un des rares à oser recadrer le Français lorsque la situation l’exige. Une dynamique révélatrice d’un vestiaire où les hiérarchies semblent encore floues.

Arbeloa fragilisé, un groupe divisé

La fracture ne s’arrête pas aux joueurs. En interne, certains éléments de l’effectif reprocheraient à Álvaro Arbeloa une gestion jugée inéquitable, accusant le coach de favoriser systématiquement certaines stars au détriment d’autres profils, notamment espagnols. Une situation qui aurait contribué à détériorer l’ambiance générale.

Dans ce contexte tendu, des cas individuels viennent accentuer la crise. Le milieu Dani Ceballos aurait ainsi coupé tout lien avec son entraîneur, tandis que d’autres tensions internes impliqueraient plusieurs cadres du vestiaire.

Résultat : le Real Madrid traverse aujourd’hui une crise à la fois sportive et humaine. Et en coulisses, la direction s’interroge déjà sur l’avenir. Le nom de José Mourinho circule avec insistance pour reprendre la main.

Une chose est sûre : sans réaction rapide, le club madrilène pourrait voir son équilibre exploser durablement. Et à Madrid, plus qu’ailleurs, les crises internes finissent toujours par avoir des conséquences sur le terrain.