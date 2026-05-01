PSG – Bayern : Guardiola démonte le “match du siècle” avec une ironie tranchante

Pendant que la planète football s’enflammait devant le spectaculaire Paris Saint-Germain – Bayern Munich (5-4), Guardiola a choisi de regarder ailleurs. Littéralement.

Pep Guardiola, lui, avait rendez-vous… en troisième division anglaise. Direction Stockport pour assister à un match entre clubs de League One, loin des projecteurs de la Ligue des champions. Un choix surprenant, presque provocateur, au regard de l’événement que représentait cette demi-finale européenne.

Guardiola fait une sortie pleine d’ironie

Interrog en conférence de presse, le technicien de Manchester City n’a pas esquivé. Bien au contraire. Fidèle à son style, il a répondu avec une ironie mordante :

« J’ai vu PSG – Bayern et je me suis dit : quel match catastrophique. Les entraîneurs ne sont pas bons, Luis Enrique, Vincent Kompany… des joueurs de merde. »

Une déclaration qui a immédiatement fait réagir. Mais derrière le ton provocateur, le message est clair : Guardiola n’était pas sérieux. Il s’agissait avant tout d’une pique ironique pour désamorcer la polémique autour de son absence devant ce choc européen.

Car au fond, cette sortie révèle autre chose. Une passion intacte pour le football anglais, dans toute sa diversité. Des stades modestes, des ambiances brutes, un jeu parfois moins spectaculaire mais souvent plus authentique.

Guardiola l’a lui-même reconnu : il est « amoureux du football anglais ». Et parfois, cela vaut plus qu’une affiche XXL entre deux géants européens.

Un contraste saisissant, presque philosophique, entre le football-business de la Ligue des champions et la simplicité des divisions inférieures.

Un regard à contre-courant

Alors que le monde entier saluait un match d’anthologie, Guardiola a choisi de rappeler, à sa manière, que le football ne se résume pas aux grandes affiches. Qu’il existe aussi ailleurs. Dans des stades plus discrets, loin du bruit médiatique.

Et si ses mots ont fait sourire, ils témoignent surtout d’un regard différent. Celui d’un entraîneur qui, même au sommet, continue de regarder le jeu avec une certaine liberté.

Quitte à aller à contre-courant… et à faire parler.